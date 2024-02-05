Гинеколог рассказала, как самой оценить состояние мышц тазового дна

Признаки снижения мышечного тонуса

Из-за снижения тонуса мышц тазового дна у женщин происходит опущение (пролапс) органов малого таза. Проявляется как значительное опущение или выпадение органов малого таза (матка, мочевой пузырь, кишечник) во влагалище или за его пределы.

Это очень распространённая патология и среди молодых, и среди женщин в возрасте. В группе риска оказываются рожавшие и те, кто часто поднимает тяжести.

Главное, что говорит о наличии такой проблемы, — ощущение инородного предмета в области промежности.

В зависимости от стадии она проявляется и другими симптомами:

боль внизу живота;

проблемы с мочеиспусканием или удержанием мочи;

дискомфорт при половом акте.

При этом жалоб может и не быть — в этом случае проблема обозначиться при осмотре гинекологом.

Тест на ослабление мышц тазового дна

Гинеколог поможет женщине оценить тонус её интимных мышц. Для этого специалист проводит тест: вводит во влагалище пальцы и просит сжать их. Но его можно провести и дома, чтобы попытаться почувствовать свои мышцы.

«Некоторые женщины их совсем не чувствуют. У меня есть пациентки, которые даже не понимают, что нужно сделать, как и что сжать. Но всему можно научиться», — обнадёжила Попова в беседе с изданием 72.ru.

Как не допустить опущения органов малого таза и как лечат тех, кому поставили такой диагноз, рассказала акушер-гинеколог Виктория Гашенко.