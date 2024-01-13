Гипертоникам посоветовали присмотреться к бананам

Бананы состоят, в основном, из воды и углеводов. Белка в низ всего 1,5%, а жира — 0,5%, отметила к.м.н., старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова. Даже витаминов в этих фруктах немного — каротиноиды, витамины группы В и немного витамина С.

Отличаются бананы разве что высоким содержанием калия. Это и спасает их репутацию как полезных фруктов. Дело в том, что калий помогает выводить лишнюю воду из организма, объяснила диетолог изданию «Аргументы и факты». Так что людям, у которых есть склонность к отёкам и повышенному артериальному давлению стоит присмотреться к бананам, посоветовала она.

Бананы — не единственный продукт, полезность которого преувеличена. На самом деле их целый список.