Гиподинамия — чума XXI века? Россиянам рассказали, чем опасна «болезнь айтишников»

Опасность гиподинамии

Тут очень хорошо подходит моя любимая фраза «use it, or louse it» («используй или потеряешь»). Наше тело, а особенно суставы, должны быть подвижны во всех направлениях, а мышцы, как основные помощники, должны полноценно функционировать. Иначе повышается риск травм, появления болей и других серьёзных нарушений в организме.

Вот некоторые из основных последствий:

Недостаточная активность ведёт к потере мышечной массы и ухудшению кардиореспираторной функции. Это может привести к чувству слабости и быстрой утомляемости. Сидячий образ жизни может способствовать набору лишнего веса и развитию ожирения, что повышает риск множества заболеваний. Недостаточная активность может снизить чувствительность клеток к инсулину, что может привести к развитию диабета 2-го типа. Гиподинамия может ухудшить психическое состояние человека, вызывая стресс, тревожность и депрессию. Негативное воздействие гиподинамии на осанку. Гиподинамия может привести к гипотрофии (уменьшению объёма) мышц. Слабые мышцы позвоночника и кора могут недостаточно эффективно поддерживать позвоночник в правильном положении. Ограниченная активность ведёт к утрате гибкости и подвижности суставов и мышц. Это может привести к ограничению движений и искривлениям в попытке компенсировать недостаток активности. Постоянные боли в спине и шее могут стать последствием неправильной осанки и малоподвижного образа жизни.

Постарайтесь внести регулярные физические нагрузки в свой день. Это может быть прогулка, бег, езда на велосипеде или занятия в спортзале. Главное — делать это регулярно. Регулярная физическая активность и активный образ жизни могут значительно улучшить наше физическое и психическое состояние.