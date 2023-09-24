Глаукома не пройдёт! Как надолго сохранить глаза здоровыми и зоркими

Почему портится зрение и какие есть заболевания

Как объяснила врач-офтальмолог клиники «Будь здоров» Анастасия Головина, длительное воздействие света от экранов гаджетов отрицательно воздействуют на зрительный аппарат человека, постепенно ухудшая зрение. Это чревато развитием таких патологий, как:

синдром зрительной усталости — перенапряжение мышц глаз;

дальнозоркость;

близорукость;

катаракта (помутнение хрусталика);

глаукома (повышение внутриглазного давления);

деструкции стекловидного тела («мушки» перед глазами).

Заболевания сопровождаются напряжением, покраснением глаз, размытой картинкой, теми же «мушками».

При появлении любого из симптомов стоит показаться офтальмологу, который назначит нужную терапию.

Лечение и профилактика заболеваний глаз

Чтобы зрение оставалось острым как можно дольше, нужно как минимум раз в год водить себя и свои глазки на диагностику к врачу. Так вы сможете вовремя обнаружить развивающееся заболевание, если оно есть, и быстренько вылечить его, чтобы в дальнейшем избежать хирургического вмешательства.

Офтальмолог может также назначить эффективное комплексное лечение, в которое могут входить:

приём медикаментов;

физиотерапия;

приём витаминов;

коррекция питания;

упражнения для глаз;

назначение линз и очков.

Причём перед тем, как выписать витамины, врач сперва отправит вас сдавать анализы на нехватку витаминов и микроэлементов.

Помимо походов к врачу можно заниматься и самостоятельной профилактикой: вести здоровый образ жизни, не перегружать глаза, делать зрительную гимнастику. Рацион можно разбавить большим чем обычно количеством зелени, овощей и фруктов.

Ранее мы рассказывали, кто из людей может быть предрасположен к катаракте или к глаукоме.