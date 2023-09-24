Здоровье
19:45, 24 сентября 2023
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Глаукома не пройдёт! Как надолго сохранить глаза здоровыми и зоркими

Человеческое зрение — штука крайне чувствительная, но люди нередко совсем не следят за его состоянием. В результате они со временем начинают видеть всё хуже и хуже, и только потом обращаются к специалисту. При этом сохранить остроту зрения можно только при участии офтальмолога. Рассказываем, почему к этому врачу стоит заглядывать хотя бы раз в год, и что будет, если этого не делать.

Глаукома не пройдёт! Как надолго сохранить глаза здоровыми и зоркими
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Почему портится зрение и какие есть заболевания

Как объяснила врач-офтальмолог клиники «Будь здоров» Анастасия Головина, длительное воздействие света от экранов гаджетов отрицательно воздействуют на зрительный аппарат человека, постепенно ухудшая зрение. Это чревато развитием таких патологий, как:

  • синдром зрительной усталости — перенапряжение мышц глаз;
  • дальнозоркость;
  • близорукость;
  • катаракта (помутнение хрусталика);
  • глаукома (повышение внутриглазного давления);
  • деструкции стекловидного тела («мушки» перед глазами).
  • Заболевания сопровождаются напряжением, покраснением глаз, размытой картинкой, теми же «мушками».

При появлении любого из симптомов стоит показаться офтальмологу, который назначит нужную терапию.

Лечение и профилактика заболеваний глаз

Чтобы зрение оставалось острым как можно дольше, нужно как минимум раз в год водить себя и свои глазки на диагностику к врачу. Так вы сможете вовремя обнаружить развивающееся заболевание, если оно есть, и быстренько вылечить его, чтобы в дальнейшем избежать хирургического вмешательства.

Офтальмолог может также назначить эффективное комплексное лечение, в которое могут входить:

  • приём медикаментов;
  • физиотерапия;
  • приём витаминов;
  • коррекция питания;
  • упражнения для глаз;
  • назначение линз и очков.

Причём перед тем, как выписать витамины, врач сперва отправит вас сдавать анализы на нехватку витаминов и микроэлементов.

Помимо походов к врачу можно заниматься и самостоятельной профилактикой: вести здоровый образ жизни, не перегружать глаза, делать зрительную гимнастику. Рацион можно разбавить большим чем обычно количеством зелени, овощей и фруктов.

Ранее мы рассказывали, кто из людей может быть предрасположен к катаракте или к глаукоме.

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