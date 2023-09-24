Глаукома не пройдёт! Как надолго сохранить глаза здоровыми и зоркими
Человеческое зрение — штука крайне чувствительная, но люди нередко совсем не следят за его состоянием. В результате они со временем начинают видеть всё хуже и хуже, и только потом обращаются к специалисту. При этом сохранить остроту зрения можно только при участии офтальмолога. Рассказываем, почему к этому врачу стоит заглядывать хотя бы раз в год, и что будет, если этого не делать.
Почему портится зрение и какие есть заболевания
Как объяснила врач-офтальмолог клиники «Будь здоров» Анастасия Головина, длительное воздействие света от экранов гаджетов отрицательно воздействуют на зрительный аппарат человека, постепенно ухудшая зрение. Это чревато развитием таких патологий, как:
- синдром зрительной усталости — перенапряжение мышц глаз;
- дальнозоркость;
- близорукость;
- катаракта (помутнение хрусталика);
- глаукома (повышение внутриглазного давления);
- деструкции стекловидного тела («мушки» перед глазами).
- Заболевания сопровождаются напряжением, покраснением глаз, размытой картинкой, теми же «мушками».
При появлении любого из симптомов стоит показаться офтальмологу, который назначит нужную терапию.
Лечение и профилактика заболеваний глаз
Чтобы зрение оставалось острым как можно дольше, нужно как минимум раз в год водить себя и свои глазки на диагностику к врачу. Так вы сможете вовремя обнаружить развивающееся заболевание, если оно есть, и быстренько вылечить его, чтобы в дальнейшем избежать хирургического вмешательства.
Офтальмолог может также назначить эффективное комплексное лечение, в которое могут входить:
- приём медикаментов;
- физиотерапия;
- приём витаминов;
- коррекция питания;
- упражнения для глаз;
- назначение линз и очков.
Причём перед тем, как выписать витамины, врач сперва отправит вас сдавать анализы на нехватку витаминов и микроэлементов.
Помимо походов к врачу можно заниматься и самостоятельной профилактикой: вести здоровый образ жизни, не перегружать глаза, делать зрительную гимнастику. Рацион можно разбавить большим чем обычно количеством зелени, овощей и фруктов.
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