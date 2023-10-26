Главное — не переборщить. Врач рассказала, сколько бананов можно съесть за день

Бананы содержат фруктозу — природный сахар. Только он особо ничем не отличается от обычного сахара. Переизбыток вещества в рационе может спровоцировать нарушения углеводного обмена, предупредила Манило в беседе с «Доктором Питером». Поэтому из-за бананов можно потолстеть.

При этом какой-либо суточной нормы употребления бананов нет. Всё зависит от образа жизни, активности, скорости метаболизма и других условий.

«Стройным людям и тем, кто ведёт активный образ жизни, диетологи разрешают есть бананы ежедневно, но не более 1–2 штук в день», — объяснила врач.

Если есть уже есть лишний вес, то врач посоветовала не есть больше 2–3 штук в неделю. Выбирайте слегка недозрелые плоды, так как в переспелых бананах слишком много сахара и крахмала. И лучше есть бананы в первой половине дня, добавила гастроэнтеролог.