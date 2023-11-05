Главное — образ жизни. Врач объяснила, как не растолстеть

Медик объяснила, что в России диагноз «ожирение» имеют больше трети населения. Виной всему низкая физическая активность, плохое питание и сбитый режим сна. Действительно, с эскалаторами, электросамокатами и лифтами наши ножки совсем перестают ходить пешком, а множество кафешек на каждом углу так и манят зайти и перекусить чем-то неполезным. При этом проблемы со сном ещё больше ухудшают обмен веществ.

Между тем ожирение грозит высоким холестерином, а значит, появлением бляшек в сосудах. Последние могут привести к гипертонии, инфаркту и инсульту. Также лишний вес способствует развитию сахарного диабета второго типа, проблемам с опорно-двигательным аппаратом и органами ЖКТ.

Чтобы обезопасить себя, нужно скорректировать свой образ жизни. В нём должен быть полноценный сон по 7–8 часов в сутки, сбалансированное питание без фастфуда и добавленного сахара и физическая активность.

Врач посоветовала заниматься спортом как минимум 2,5 часа в неделю. Это должны быть умеренные нагрузки. Можно, например, просто гулять вечером или выбирать каждый раз лестницу вместо лифта — если вы, конечно, живёте не на 20-м этаже.

Если вы сомневаетесь, есть ли у вас ожирение, то тут диетолог объяснила, как очень просто узнать истину.