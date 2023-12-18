Главный признак, что отношениям конец. Его назвал психолог
В любых отношениях есть свои взлёты и падения, даже в самых идеальных нет-нет да возникают проблемы. Бывает, что неудач становится всё больше и они превращаются в чёрную полосу, но даже тогда есть свет в конце тоннеля. Однако всего один признак может намекнуть на то, что отношения находятся на грани и их нужно спасать срочно.
Как объяснил психолог Александр Шахов, в отношениях очень важно доверие и его очень сложно подделать. Если к вам тянется близкий и родной человек, то его прикосновение воспринимается спокойно, с теплотой и любовью, а если посторонний — то становится неуютно и холодно, хочется отстраниться и увернуться.
Поэтому, если в отношениях пропал тактильный контакт, а следовательно, и доверие, значит, долго пара не протянет. Но из этого не следует, что нужно смириться и расставаться. Отношения ещё можно восстановить, если приложить усилия с обеих сторон.
Как восстановить доверие?
Заставить кого-то вам доверять невозможно, придётся искренне первому начать открываться и доверять. И тогда в ответ на ваше поведение и поступки человек начнёт реагировать и открываться тоже.
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