Главный признак, что отношениям конец. Его назвал психолог

Как объяснил психолог Александр Шахов, в отношениях очень важно доверие и его очень сложно подделать. Если к вам тянется близкий и родной человек, то его прикосновение воспринимается спокойно, с теплотой и любовью, а если посторонний — то становится неуютно и холодно, хочется отстраниться и увернуться.

Поэтому, если в отношениях пропал тактильный контакт, а следовательно, и доверие, значит, долго пара не протянет. Но из этого не следует, что нужно смириться и расставаться. Отношения ещё можно восстановить, если приложить усилия с обеих сторон.

Как восстановить доверие?

Заставить кого-то вам доверять невозможно, придётся искренне первому начать открываться и доверять. И тогда в ответ на ваше поведение и поступки человек начнёт реагировать и открываться тоже.

Есть ещё один аспект семейной жизни, который часто влияет на неё в негативном ключе. Финансовый вопрос способен развалить любые отношения, а как этого избежать — узнайте здесь.