Глаза слипаются? Врач объяснила, почему днём так хочется спать

Как объяснила специалистка, сонливость, зевота и головные боли нередко возникают при кислородном голодании. В воздухе тогда накапливаются метан, альдегиды и аммиак, которые очень вредны для человека и вызывают сонливость.

Зимой помещения редко проветривают из-за мороза на улице, но очень зря. Если чувствуете, что КПД начинает падать, то можно приоткрыть окошко, чтобы проветрить комнату — скорее всего, появится бодрость. Главное тут — не сидеть на сквозняке.

Алексеева посоветовала проветривать и жилые помещения, чтобы с воздухом уносило различные бактерии, вирусы и инфекции. Это особенно полезно в квартирах, где живёт несколько поколений семьи.