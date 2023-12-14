Глаза слипаются? Врач объяснила, почему днём так хочется спать
Если бывало такое, что сидишь на работе, и тут постепенно начинают слипаться глаза, падать производительность, а затем и голова на грудь, то у врача общей практики Ларисы Алексеевой есть этому объяснение. Проблема кроется вовсе не в недосыпе, недостатке мотивации или скучной работе — а в атмосфере на работе, причём — зачастую в прямом смысле.
Как объяснила специалистка, сонливость, зевота и головные боли нередко возникают при кислородном голодании. В воздухе тогда накапливаются метан, альдегиды и аммиак, которые очень вредны для человека и вызывают сонливость.
Зимой помещения редко проветривают из-за мороза на улице, но очень зря. Если чувствуете, что КПД начинает падать, то можно приоткрыть окошко, чтобы проветрить комнату — скорее всего, появится бодрость. Главное тут — не сидеть на сквозняке.
Алексеева посоветовала проветривать и жилые помещения, чтобы с воздухом уносило различные бактерии, вирусы и инфекции. Это особенно полезно в квартирах, где живёт несколько поколений семьи.