Гниёт ли в желудке съеденное перед сном? Отвечает эксперт по питанию

Организм человека способен делать многое одновременно. Когда мы спим, наше сердце не перестаёт биться, но сердцебиение существенно замедляется. То же самое происходит и с органами пищеварения.

«Есть версия, что пища, съеденная перед сном, не переваривается и гниёт в желудке. Это миф. Процессы пищеварения ночью не приостанавливаются, а замедляются», — объяснила эксперт по питанию Вероника Гусакова в беседе с News.ru.

По её словам, даже во время сна у человека продолжают вырабатываться желудочный сок и пищеварительные ферменты. Никого гниения пищи внутри желудка не происходит. Будь оно так, человек проснулся бы с заражением крови (сепсисом), сказала нутрициолог.

Тем не менее рекомендациям врачей в части отказа еды прямо перед сном нужно следовать. По словам Гусаковой, вечерний приём пищи должен быть самым лёгким. Хорошее сочетание — белковые продукты и овощи. Если вы худеете, то нужно есть белковую пищу, чтобы поддерживать постоянный аминокислотный состав в крови.

Но будьте осторожны с белковыми диетами. Они могут внести серьёзный дисбаланс в рацион, что ухудшит здоровье. Подробнее о 3 опасных диетах мы рассказывали здесь.