Голодный срыв. 4 правила, как провести загрузочный день и не испортить диету

Спланируйте всё заранее. Выберите день, когда вы разрешите себе съесть неполезные продукты. Например, это может быть выходной или каждый N-й день диеты. Если в ближайшем будущем запланировано торжество с рестораном, то лучше совместить это событие с читмилом.

Урезайте рацион в другие дни. Существует формула, как рассчитать безопасный профицит калорий. Например, в течение дня вы питаетесь на 1500 калорий. За неделю до читмила урежьте основной рацион до 1400 кКал. Тогда на седьмой день можно потратить «сэкономленные» 600 кКал на читмил. Это как большой бургер или сытный десерт. Так как недельная калорийность рациона не изменится, негативных последствий не будет.

Не устраивайте читмил вечером. Организм должен успеть потратить лишние калории до сна. Идеальное время для «разгрузки» — после интенсивной дневной тренировки или в 16–17 часов вечера.