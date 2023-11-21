Голодный срыв. 4 правила, как провести загрузочный день и не испортить диету
Кратковременное и запланированное отступление от диеты называют читмилом. Это помогает «встряхивать» организм и перезапустить метаболизм. Но коварство читмилов заключается в том, что такие загрузочные дни могут стимулировать переедание. Чтобы «срыв» был максимально приятным и принёс пользу, лучше подготовиться к нему заранее и соблюдать определённые правила.
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Спланируйте всё заранее. Выберите день, когда вы разрешите себе съесть неполезные продукты. Например, это может быть выходной или каждый N-й день диеты. Если в ближайшем будущем запланировано торжество с рестораном, то лучше совместить это событие с читмилом.
Урезайте рацион в другие дни. Существует формула, как рассчитать безопасный профицит калорий. Например, в течение дня вы питаетесь на 1500 калорий. За неделю до читмила урежьте основной рацион до 1400 кКал. Тогда на седьмой день можно потратить «сэкономленные» 600 кКал на читмил. Это как большой бургер или сытный десерт. Так как недельная калорийность рациона не изменится, негативных последствий не будет.
Не устраивайте читмил вечером. Организм должен успеть потратить лишние калории до сна. Идеальное время для «разгрузки» — после интенсивной дневной тренировки или в 16–17 часов вечера.
Наслаждайтесь приёмом пищи. Не торопитесь — оценивайте вкус, ешьте медленно. Это поможет сбросить напряжение и предотвратит возможное переедание. Если в процессе еды вы поняли, что сыты, но на тарелке еще есть еда — оставьте её и не доедайте.
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