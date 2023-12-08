Голубь-убийца заразил маленькую девочку редким опасным вирусом

Медики не знают, как двухлетний ребёнок, страдавший лейкемией, заразился от голубя. Предположительно девочка прикасалась к голубиному помёту или как-то контактировала с заражёнными жидкостями. При этом известно, что вирус может передаваться даже через инфицированную пыль, переносимую ветром.

Сначала у девочки были обычные симптомы простуды, сопровождаемые рвотой. Однако через 4 дня после госпитализации её состояние начало ухудшаться — появились эпилептические припадки. Врачи лечили ребёнка противовирусными и противосудорожными препаратами, антибиотиками. Но на отёк мозга это никак не повлияло. Пациентка скончалась в больнице через месяц.

Болезнь, которую она подхватила от голубя, впервые выявили в 1926 году в британском городе Ньюкасл. Вирус поражает диких и домашних птиц во всём мире, но человеку он передаётся крайне редко. Известно лишь 485 случаев заражения людей. Жертвами болезни стало всего 5 человек, включая двухлетнюю девочку из Австралии.

Почему нельзя кормить голубей

Врач-иммунолог Владимир Болибок ранее предупреждал, что при кормлении голубей можно подхватить птичий грипп. Переносчиками заразы могут быть воробьи и другие «городские» птицы.

Тем более не стоит прикасаться к мёртвым птицам. Если видите труп пернатого, просто сообщите об этом специальным службам, ничего не трогая. Специалисты сами придут и всё уберут.