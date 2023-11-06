Готовая еда из магазина может убить ваше сердце. Предупреждение от врача
Не всем хватает сил и возможностей каждый вечер готовить себе домашнюю еду, чтобы взять её с собой в контейнерах на работу. Тем более в магазинах сегодня можно найти готовые блюда на любой вкус. Только в такой еде есть один существенный подвох — она может здорово навредить вашей сердечно-сосудистой системе, предупредила врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.
Главный недостаток готовой еды из магазина — трансжиры, которые повышают уровень плохого холестерина. Дело в том, что такую пищу готовят с использование большого количества дешёвого масла, которое, к тому же, используют далеко не по одному разу, отметила диетолог. Плохой холестерин — это прямой путь к инфаркту, инсульту, атеросклерозу и метаболическому синдрому, сказала врач.
К тому же, магазинную еду пичкают усилителями вкуса, вроде глутамата натрия, добавила Ноев. К тому же там присутствуют заменители сахара, причём даже в супах и мясе. Добавьте к такому обеду газированный напиток или кофе с сиропом — доза сахара зашкалит, отметила она.
Не сахаром единым: соли в готовой еде тоже очень много. Она тоже не лучшим образом влияет на сердце, сосуды и в целом на здоровье. Повышается риск атерослероза, замедляется лимфоток, повышается утомляемость, перечислила негативные последствия избытка соли эксперт.
А ещё продавцы порой мухлюют со сроками годности готовой продукции и занижают калорийность. В первом случае легко отравиться, во втором — набрать лишний вес, сказала Ноев «Москве 24».
Ещё один способ, которым часто пользуются люди, если некогда или неохота готовить, — службы доставки. А многие стали выбирать их вместо похода в магазин. У них, безусловно, есть свои плюсы. Однако, по мнению психологов, зависимость от доставок — реальная проблема.