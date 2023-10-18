Готовьте новые почки. Врач предупредил любителей завтракать тостами с авокадо и кофе

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырёв рассказал, какие продукты и почему негативно влияют на почки. Нужно помнить, что они выводят из организма все лишние элементы, которые оказываются в крови. Для людей с болезнями почек опасны:

Оксалаты, которые содержатся в чипсах, картошке фри, шоколаде, орехах, отрубях, шпинате, щавеле, свёкле. Калий, которого полно в авокадо. Вообще он очень полезен для сердца и для регулирования жидкости в организме, но если переборщить, то может возникнуть гиперкалиемия (симптомы: замедление сердечного ритма, тошнота и слабость). Алкалоиды, которых много в кофе, крепком чае, коле и других. Он могут вызвать камни в почках, поэтому лучше пить всего одну чашку в день, максимум — две. Кальций, который содержится в молочных продуктах. Он полезен для костей, но в большом количестве может привести к мочекаменной болезни. Натрий, то есть соль, может привести к нарушению гидролитического баланса. Пурины, которых много в мясе и печени. Они стимулируют выделение мочевой кислоты, а та может привести к артриту и камням в почках. Сливочное масло, в котором полно холестерина и насыщенных жиров. Они плохо влияют на работу сердца, а это сказывается и на всём организме, в том числе и выделительной системе.

На здоровье почек сильно влияет и холод. Но при этом застудить их, надев короткую куртку или посидев на холодной скамейке, нереально. Эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова объяснила, что почки находятся глубоко в теле, где тепло и хорошо. А застудить их можно, только охладив весь организм или ноги — тогда падает иммунитет, и у всяких вирусов и бактерий появляется больше шансов устроить барагоз.