Говядина-тухлятина. В детском саду дети чудом не отравились мясом
В конце декабря в СМИ появилась информация о том, что в детском саду № 19 в городе Минусинск Красноярского края детей кормят, мягко говоря, некачественными продуктами. Результаты проверки Роспотребнадзора и прокуратуры подтвердили эту информацию. Содержание кишечной палочки и ряда других бактерий в говядине, которую давали детям, превышало норму в 80−150 раз. Поставки тухлятины подтвердили повар, кладовщик и заведующий.
При разморозке в мясе было полно жидкости, внешний вид и запах продукта также оставляли желать лучшего. Но несмотря на это готовить из этого тухляка всё равно продолжали. Употребление таких блюд могло привести к отравлению детей, но, к счастью, никто не пострадал.
Также на кухне садика нашли и другие нарушения санитарных норм. Нарушителям грозит уголовное дело, проверка продолжается.
Впрочем, для того, чтобы отравиться или подцепить что-то не то, мясо не обязательно должно неприятно пахнуть. Опасность представляют иногда даже пельмени приличных марок.