Говядина-тухлятина. В детском саду дети чудом не отравились мясом

При разморозке в мясе было полно жидкости, внешний вид и запах продукта также оставляли желать лучшего. Но несмотря на это готовить из этого тухляка всё равно продолжали. Употребление таких блюд могло привести к отравлению детей, но, к счастью, никто не пострадал.

Также на кухне садика нашли и другие нарушения санитарных норм. Нарушителям грозит уголовное дело, проверка продолжается.

Впрочем, для того, чтобы отравиться или подцепить что-то не то, мясо не обязательно должно неприятно пахнуть. Опасность представляют иногда даже пельмени приличных марок.