Здоровье
19:20, 09 января 2024
1 мин.

Говядина-тухлятина. В детском саду дети чудом не отравились мясом

В конце декабря в СМИ появилась информация о том, что в детском саду № 19 в городе Минусинск Красноярского края детей кормят, мягко говоря, некачественными продуктами. Результаты проверки Роспотребнадзора и прокуратуры подтвердили эту информацию. Содержание кишечной палочки и ряда других бактерий в говядине, которую давали детям, превышало норму в 80−150 раз. Поставки тухлятины подтвердили повар, кладовщик и заведующий.

Говядина-тухлятина. В детском саду дети чудом не отравились мясом
© Freepik

При разморозке в мясе было полно жидкости, внешний вид и запах продукта также оставляли желать лучшего. Но несмотря на это готовить из этого тухляка всё равно продолжали. Употребление таких блюд могло привести к отравлению детей, но, к счастью, никто не пострадал.

Также на кухне садика нашли и другие нарушения санитарных норм. Нарушителям грозит уголовное дело, проверка продолжается.

Впрочем, для того, чтобы отравиться или подцепить что-то не то, мясо не обязательно должно неприятно пахнуть. Опасность представляют иногда даже пельмени приличных марок.

Автор:Анна Рожкова
Тег:
#Роспотребнадзор
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.