Гриб вечной молодости. Какие дары леса реально замедляют старение и почему

Диетолог рекомендовал есть шампиньоны и шиитаке. В этих грибах есть гликозиды — органические вещества, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут сдерживать процессы старения, рассказал Гинзбург «Вечерней Москве».

Полезными свойствами обладают почти все съедобные грибы, добавила врач-терапевт Надежда Чернышова. Она посоветовала есть подберёзовики, белые грибы и подосиновики, потому что они не требуют большой кулинарной обработки.

Правда, у грибов есть и противопоказания. Например, по словам врачей, их не нужно есть каждый день, потому что они тяжело перевариваются в желудке. Пожилым людям не стоит налегать на солёные и маринованные грибы. А детям и беременным лучше не есть вообще никакие грибы, потому что у малышей и эмбрионов ещё не сформирована пищеварительная система.

Имейте в виду, что с 2023 года в России ввели наказание за уничтожение, повреждение, незаконные сбор, пересылку, приобретение, продажу, перевозку и хранение растений, занесённых в Красную книгу. В этом перечне есть и грибы. Почитайте советы юриста, как не нажить проблем с законом во время тихой охоты.