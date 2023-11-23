Гроб решает. Что поможет пережить смерть близкого без депрессии?

Специалисты из Университета Мейнут, Ольстерского университета и Университета Нейпира изучили, как проходят похороны в Ирландии и Великобритании. Традиции различаются. Ирландцы, скорее, не оплакивают умершего, а торжественно провожают его в последний путь. Церемония проходит в в неформальной обстановке, с открытыми гробами. Допускаются песни, алкоголь и байки, шутки и т. п.

Британцы относятся к похоронам строже и суровее. Гроб всегда закрыт, церемония проходит как по протоколу. Длится она около часа (в Ирландии может занять несколько дней), пришедшие поют гимн и панегирик

Выяснилось, что у в Британии больше людей страдают от длительных расстройств после потери близкого человека, чем в Ирландии — 15 против 10,9%. Исследователи полагают, что всё дело в том, как именно проходят похороны. Шутки и открытый гроб дают людям чувство общности. Им не кажется, что приходится оплакивать смерть родственника в одиночку.

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