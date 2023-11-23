Жизнь
10:40, 23 ноября 2023
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Гроб решает. Что поможет пережить смерть близкого без депрессии?

Большинство взрослых людей, переживших х смерть близких, довольно быстро приходили в себя и возвращались к нормальной жизни. Но у 10–20% всё-таки стресс перетекал в хроническую стадию, а кто-то даже заработал психические заболевания — депрессию или посттравматическое расстройство. Исследователи из Ирландии и Шотландии выяснили, что открытый гроб и юмор на похоронах облегчают людям принятие смерти близкого человека.

Гроб решает. Что поможет пережить смерть близкого без депрессии?
© The Good Funeral Guide / unsplash

Специалисты из Университета Мейнут, Ольстерского университета и Университета Нейпира изучили, как проходят похороны в Ирландии и Великобритании. Традиции различаются. Ирландцы, скорее, не оплакивают умершего, а торжественно провожают его в последний путь. Церемония проходит в в неформальной обстановке, с открытыми гробами. Допускаются песни, алкоголь и байки, шутки и т. п.

Британцы относятся к похоронам строже и суровее. Гроб всегда закрыт, церемония проходит как по протоколу. Длится она около часа (в Ирландии может занять несколько дней), пришедшие поют гимн и панегирик

Выяснилось, что у в Британии больше людей страдают от длительных расстройств после потери близкого человека, чем в Ирландии — 15 против 10,9%. Исследователи полагают, что всё дело в том, как именно проходят похороны. Шутки и открытый гроб дают людям чувство общности. Им не кажется, что приходится оплакивать смерть родственника в одиночку.

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