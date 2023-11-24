Грыжа позвоночника появляется не только из-за физнагрузок. Что у вас с желудком

Реабилитолог Николай Мавричев объяснил, что такое позвоночная грыжа и почему она может появиться. Вообще, любая грыжа — это смещение внутреннего органа или его части в зону, которая ему не принадлежит. А грыжа позвоночника часто происходит из-за мышц, которые к позвонкам крепятся. Они слишком напрягаются или натягиваются, из-за чего позвонки сближаются и могут повредить межпозвоночный диск.

Из-за напряжения позвонки могут смещаться, и так развивается грыжа. Но почему мышцы натягиваются и приводят к таким последствиям? Есть глобально две причины:

физические нагрузки вроде неправильного использования тела или подъёма тяжёлых предметов (так мышцы приходят в тонус и перенапрягаются);

беременность (если тело к ней не готовить, то оно может не справиться с дополнительной нагрузкой на мышцы и позвоночник);

проблемы с внутренними органами (иногда в работе почек и ЖКТ случаются сбои и мышцы могут перенапрягаться, в том числе и из-за неправильного кровообращения, которое часто снижается из-за заболеваний и патологий).

Как распознать грыжу позвоночника?

При подъёме появляется резкая боль. Она отдаёт в конечности. Появляется онемение и покалывание в конечностях.

Как поддержать позвоночник?

Чтобы уменьшить количество вероятных поводов для грыжи, хорошо бы следить за здоровьем спины. Для этого пригодятся: