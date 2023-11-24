Здоровье
03:00, 24 ноября 2023
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Грыжа позвоночника появляется не только из-за физнагрузок. Что у вас с желудком

С позвоночной грыжей сталкиваются многие россияне, но иногда они в глубоком недоумении, почему она появилась. Особенно вопросы возникают, если в жизни человека нет какой-то тяжёлой физической работы и спина напрягается не так часто, чтобы можно было обвинять её в появлении грыжи.

Грыжа позвоночника появляется не только из-за физнагрузок. Что у вас с желудком
© Freepik/pressfoto

Реабилитолог Николай Мавричев объяснил, что такое позвоночная грыжа и почему она может появиться. Вообще, любая грыжа — это смещение внутреннего органа или его части в зону, которая ему не принадлежит. А грыжа позвоночника часто происходит из-за мышц, которые к позвонкам крепятся. Они слишком напрягаются или натягиваются, из-за чего позвонки сближаются и могут повредить межпозвоночный диск.

Из-за напряжения позвонки могут смещаться, и так развивается грыжа. Но почему мышцы натягиваются и приводят к таким последствиям? Есть глобально две причины:

  • физические нагрузки вроде неправильного использования тела или подъёма тяжёлых предметов (так мышцы приходят в тонус и перенапрягаются);
  • беременность (если тело к ней не готовить, то оно может не справиться с дополнительной нагрузкой на мышцы и позвоночник);
  • проблемы с внутренними органами (иногда в работе почек и ЖКТ случаются сбои и мышцы могут перенапрягаться, в том числе и из-за неправильного кровообращения, которое часто снижается из-за заболеваний и патологий).

Как распознать грыжу позвоночника?

  1. При подъёме появляется резкая боль.
  2. Она отдаёт в конечности.
  3. Появляется онемение и покалывание в конечностях.

Как поддержать позвоночник?

Чтобы уменьшить количество вероятных поводов для грыжи, хорошо бы следить за здоровьем спины. Для этого пригодятся:

  • йога;
  • плавание разными стилями;
  • специальные упражнения вроде «позы эмбриона», «кошечки» и других.
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