Здоровье
19:40, 11 октября 2023
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Гурманам напомнили, сколько сыра с плесенью можно съесть без вреда для здоровья

Некоторые опасаются есть сыры с благородными сортами плесени, хотя в таких продуктах масса полезных веществ. Одно из них — триптофан, который и нервы успокаивает, и сон улучшает. А ещё — меланин, который особенно полезен тем, кто едет на море и не хочет обгореть. Правда, как и с любым полезным продуктом, с сырами с плесенью важно не переборщить, предупредила врач-диетолог, специалист НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Пати Баркид.

Гурманам напомнили, сколько сыра с плесенью можно съесть без вреда для здоровья
© freepik.com/freepik

Если слишком налегать на сыр с плесенью, он может сработать как антибиотик, рассказала врач. С одной стороны — польза: мы естественным образом боремся с частью бактерий, которые попадают в организм.

Однако увлекаться нельзя, иначе будут побочки. Самая вероятная — дисбактериоз, то есть нарушение микрофлоры кишечника. Проявления у него не самые приятные:

  • вздутие живота;
  • диарея;
  • тошнота и рвота;
  • слабость;
  • проблемы с координацией;
  • боли в голове, суставах и мышцах.

Какая же норма? По словам Пати Баркид, в день допустимо съедать максимум 50 г сыра с плесенью.

А вот все остальные продукты, плесень на которых неблагородного происхождения, есть всё-таки не стоит, предупредила доктор. Ведь плесень может провоцировать пищевые отравления и аллергии.

Сейчас в магазинах сыров и сырных продуктов полно на любой вкус и кошелёк. При этом некоторый сыр так себе. Вот по каким признакам можно узнать по-настоящему хороший сыр.

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