Гурманам напомнили, сколько сыра с плесенью можно съесть без вреда для здоровья
Некоторые опасаются есть сыры с благородными сортами плесени, хотя в таких продуктах масса полезных веществ. Одно из них — триптофан, который и нервы успокаивает, и сон улучшает. А ещё — меланин, который особенно полезен тем, кто едет на море и не хочет обгореть. Правда, как и с любым полезным продуктом, с сырами с плесенью важно не переборщить, предупредила врач-диетолог, специалист НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Пати Баркид.
Если слишком налегать на сыр с плесенью, он может сработать как антибиотик, рассказала врач. С одной стороны — польза: мы естественным образом боремся с частью бактерий, которые попадают в организм.
Однако увлекаться нельзя, иначе будут побочки. Самая вероятная — дисбактериоз, то есть нарушение микрофлоры кишечника. Проявления у него не самые приятные:
- вздутие живота;
- диарея;
- тошнота и рвота;
- слабость;
- проблемы с координацией;
- боли в голове, суставах и мышцах.
Какая же норма? По словам Пати Баркид, в день допустимо съедать максимум 50 г сыра с плесенью.
А вот все остальные продукты, плесень на которых неблагородного происхождения, есть всё-таки не стоит, предупредила доктор. Ведь плесень может провоцировать пищевые отравления и аллергии.
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