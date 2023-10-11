Гурманам напомнили, сколько сыра с плесенью можно съесть без вреда для здоровья

Если слишком налегать на сыр с плесенью, он может сработать как антибиотик, рассказала врач. С одной стороны — польза: мы естественным образом боремся с частью бактерий, которые попадают в организм.

Однако увлекаться нельзя, иначе будут побочки. Самая вероятная — дисбактериоз, то есть нарушение микрофлоры кишечника. Проявления у него не самые приятные:

вздутие живота;

диарея;

тошнота и рвота;

слабость;

проблемы с координацией;

боли в голове, суставах и мышцах.

Какая же норма? По словам Пати Баркид, в день допустимо съедать максимум 50 г сыра с плесенью.

А вот все остальные продукты, плесень на которых неблагородного происхождения, есть всё-таки не стоит, предупредила доктор. Ведь плесень может провоцировать пищевые отравления и аллергии.

Сейчас в магазинах сыров и сырных продуктов полно на любой вкус и кошелёк. При этом некоторый сыр так себе. Вот по каким признакам можно узнать по-настоящему хороший сыр.