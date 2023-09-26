И похудеть, и раком не заболеть. Раскрыты лечебные свойства чёрного тмина
Сегодня известны сотни БАДов для похудения, однако медики ставят их реальную пользу под сомнения. Тем не менее всё же эффект некоторых «народных» добавок подтверждают исследования. Например, индонезийские учёные выяснили, что сбросить вес помогают семена чёрного тмина. При этом у тмина есть ещё куча других полезных свойств. Подробнее о них рассказала спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Чистякова.
Лечебные свойства чёрного тмина
Из семян чёрного тмина получают фитохимическое соединение тимохинон. Это один из главных активных компонентов эфирного масла тмина. Сейчас чёрный тмин используют в кулинарии и народной медицине.
«В семенах чёрного тмина содержится около 20 % белка, 40 % углеводов и 35 % растительного масла. Тимохинон обладает противовоспалительным и болеутоляющим эффектом», — рассказала кандидат медицинских наук Александра Чистякова.
Вот какие ещё полезными свойствами обладают семена чёрного тмина:
- стимулирует выработки желчи, что делает важно для обмена жиров и детоксикации организма;
- защищает от приступов астмы, оказывает противоаллергический эффект;
- подавляет агрессивные раковые клетки и снижает риск рака простаты у мужчин;
- снимает зубную боль и воспаления слизистой рта. Чтобы снять симптомы, нужно ложку тмина положить в рот и прополоскать полость в течение 2–3 минут. Повторяйте несколько раз в течение 2–3 дней.
Сколько кило поможет сбросить чёрный тмин
Чистякова рассказала, что в 2010 году индонезийские специалисты с медицинского факультета Sam Ratulangi University провели интересное исследование. Они и давали 39 людям в возрасте 35-46 лет, страдающим избыточным весом, добавку Nigella sativa — то есть сушёные семена чёрного тмина, а не экстракт.
Первая группа получала 1500 мг чёрного тмина дважды в день в течение 3 месяцев. Порошок был в капсулах, содержащих 750 мг растёртых сушёных семян чёрного тмина. Другая половина испытуемых принимала плацебо.
«Эта добавка привела к потере в среднем 4,5 кг веса и уменьшению окружности талии на 1,4 см, кроме того способствовала снижению систолического давления», — рассказала спортивный врач.
Влияние чёрного тмина на сердце и запах
Тмин, который продаётся молотым и в виде сушёных семян, полезен сердцу тем, что содержит флавоноиды — мощный антиоксидант, помогающий уменьшить воспаление в организме. Его добавляют в супы и мясные блюда, используют при выпечке хлеба и засолке огурцов и квашеной капусты. Улучшает тмин вкус и обычного риса.
По словам другого кардиолога, Мишель Рутенштейн, тмин поможет сбросить вес, увеличивая выделение желчи в печени, чтобы лучше переваривались жиры.
Американский кардиолог Элизабет Клодас отмечает также пользу семян тмина для сердца. Дело в том, что семена содержат флавоноиды —антиоксиданты, помогающий уменьшить воспаление в организме.
Обычно добавляют в супы и мясные блюда, используют при выпечке хлеба и засолке огурцов и квашеной капусты. Улучшает тмин вкус и обычного риса.
Но будьте осторожны: тмин — довольно пахучая специя. Она может изменить запах пота и даже сделать его невыносимым, предупреждает врач-диетолог Ирина Бородина. То же самое касается лука, карри и чеснока. К слову, о чесноке — о его полезных свойствах чеснока мы рассказывали здесь.