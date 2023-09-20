И веселят, и раздражают. Как смайлики влияют на собеседника

Кто придумал смайлики и эмодзи

19 сентября — день рождения смайлика, напомнило издание «РИАМО». Ровно 41 лет назад американец Скотт Фалман предложил использовать двоеточие, дефис и закрывающую скобку. И так в мире появился первый смайлик.

В 1998 году идею графического выражения эмоций в интернет-переписке развил японский дизайнер Сигэтака Курита. Он создал наборы эмодзи. В этом слове «э» с японского языка переводится как «картинка», а «модзи» — «знак». Как говорил сам Курита, его набором эмодзи можно было передать весь спектр человеческих эмоций.

Постепенно эмодзи совершенствовались, становились всё более разнообразными. Сегодня они используются чуть ли везде, причём ими можно выражать не только эмоции. Например, есть эмодзи-наборы животных и насекомых, растений, флагов и т. д.

Как смайлики помогают в общении

Кто-то в диалоге выражает эмоции привычным скобочками (это упрощённая версия оригинального смайлика), кто-то больше любит ставить эмодзи, а кто-то — и то и другое. Кстати, по данным приложения Facemoji Keyboard, уже многие годы люди по всему миру чаще всего используют эмодзи «Смех до слез» — 😂.

Главный плюс смайликов и эмодзи — упрощение общения. Как объясняет психолог SACAC Consulting Лия Селакович, наш мозг формирует связь между смайликами и эмоциями, которые они должны выражать. То есть мозг считывает их как реальные эмоции, поэтому эмодзи — эффективный инструмент невербального общения.

Учёные из Рочестерского университета в 2018 году опубликовали исследование, в котором говорилось о том, как эмодзи влияют на восприятие людей друг друга в переписке в Twitter. Эксперимент показал: те, кто часто использовал эмодзи в виде сердечек и поцелуев, чаще воспринимались доброжелательными собеседниками.

Минусы смайликов

У смайликов и эмодзи есть обратная сторона. Исследование, опубликованное в журнале Aposta в 2015 году, показало, что онлайн-общение становится все короче из-за смайлов. Как ни странно, из-за виртуальных эмоций у человека может создаться впечатление, что собеседник не заинтересован в общении.

«Вот это упрощение человеческого общения достаточно большим количеством людей рассматривается, как нежелание вкладываться в диалог с ним. Поэтому смайлики могут у многих людей вызывать раздражение», — объяснила психолог Ирина Крашкина.

Также реакция смайлом на какой-нибудь вопрос или высказывание в переписке может вызвать ощущение, что собеседник что-то скрывает и не хочет углубляться в ситуацию. Но здесь многие заметят — может, это, наоборот, хорошо? Можно без лишних слов уйти от неприятной темы.

Влияние эмодзи и смайликов на общение считают двойственным. Они позволяют чётко доносить адресату ваше отношение к тексту и посланию, но при этом могут и вызывать раздражение, пояснила психолог. Также уместность эмодзи во многом зависит от контекста беседы, темы, отношений между собеседниками и других условий.