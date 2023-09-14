Иглоукалывание и остеопатия: почему эти модные методы лечения точно не могут похудеть
Жизнь человека во многих современных странах сложно назвать простой. Вечные стрессы и социальные пертурбации вынуждают многих налегать на еду, как на самый простой источник удовольствия, помогающий подавить тревогу. Как итог — человек сильно набирает вес, и начинает искать различные способы быстро похудеть. Спорт и правильное питание многих отпугивают, и такие люди обращаются к различным альтернативным методам. Одни из самых популярных из них — остеопатия и иглоукалывание. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух объяснила, почему полагаться на эти методы не стоит.
Можно ли похудеть с помощью остеопатии
По словам Кашух, остеопатию можно отнести к разновидностям альтернативной медицины.
Её адепты считают, что организм в нормальном состоянии может исцеляться сам, но бывают сбои, из-за которых этот процесс нарушается. Конкретные болезни остеопаты не лечат, но помогают вернуть тело к равновесию, воздействуя на суставы, мышцы и кости. Считается, что всё это даже может помочь улучшить метаболизм и пищеварение.
Врач подчеркнула: доказательств эффективности остеопатии в плане похудения не существует.
Помогает ли иглоукалывание похудеть
Другая известная методика — иглоукалывание — относится к восточной медицине. Её применяют для лечения самых разных болячек. Предполагается, что иглы, введённые в особые точки на теле, улучшают кровообращение, снимают воспаление и боли, а также восстанавливают баланс энергий в организме.
Кроме того, сторонники этой методики полагают, что иглы можно воткнуть в так называемые точки контроля аппетита, и тогда человек будет меньше есть, а обмен веществ организма ускорится.
Екатерина Кашух уверена, что в случае иглоукалывания больше работает эффект плацебо. Эффективность метода не доказана, и ни один нутрициолог или диетолог его пациенту не посоветует.
Помогает ли похудеть психотерапия
Некоторые люди ради похудения готовы сходить к психотерапевту, будучи уверенными, что им как следует прочистят мозги и настроят их на нужный лад.
Работает это не совсем так, но психотерапия действительно может помочь. Человеку рассказывают, как справиться с поведенческими, эмоциональными и психологическими проблемами. Иногда выписывают лекарства при необходимости.
Если пациент страдает от эмоционального переедания, терапия может подсказать его причину и научить справляться с чувствами не прибегая к еде.
Но в любом случае: даже если убрать психологические барьеры, худеть всё равно придётся на правильном питании с добавлением физической активности. По-другому, увы, никак.
Ранее мы рассказывали, какие продукты могут помешать сбросить вес, и их стоит убрать из рациона.