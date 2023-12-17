У ребёнка икота и дрожь. Это первые признаки переохлаждения

Перед любым походом на улицу ребёнка нужно утеплять со всех сторон, вместе с шапками и варежками, потому что конечности мерзнут быстрее, а потом ещё и охлаждают организм. Но если родитель не справился, то определить это можно по списку симптомов, о которых рассказала педиатр Дарья Тещенкова.

Холодная кожа. Холодные икры и внутренняя поверхность бедра. Сперва красные, а затем белые щёки. Светлый или даже синюшный контур губ. Икота или дрожь в конечностях. Ребёнок продолжает засыпать несмотря на все тормошения, не откликается. Температура тела на градуснике ниже 36 градусов (но у младенцев, которые родились недавно, пониженная до 36,4 градусов температура — норма).

Если ребёнок переохладился, что делать?

Карапуза до года растирать нельзя, иначе можно повредить сосуды.

Младенца нужно занести в тёплое помещение и дать ему согреться. Не раздевайте его сразу.

Детей после года — растирать можно руками или мягкой фланелью.

Можно для них сделать тёплую ванночку для ног, только сперва их нужно растереть. Температура воды должна быть не выше 32 градусов, иначе будет больно.

Если вовремя не заметить переохлаждение, можно получить и более суровые последствия вроде обморожения. А вот что с ним уже делать — читайте здесь.