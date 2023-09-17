Иммунолог рассказал, как укус клеща может превратить человека в вегетарианца
Почувствовать, как клещ ползёт по коже и прокусывает её, практически невозможно. Поэтому присосавшийся клещ способен оставаться незамеченным и питаться кровью жертвы в течение нескольких суток. За это время он может передать вирусы и бактерии, многие из которых несут серьёзную угрозу здоровью. Причём если один кровосос может вообще никак не навредить, то другой может по-настоящему вынужденной изменить ваши пищевые привычки. Потому у вас вдруг появляется аллергия на продукты, которые вы ели всю жизнь.
Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков пояснил, что за последние годы в США зарегистрировали 15–17 000 новых случаев такой аллергии, однако проблему зафиксировали в начале 2000-х годов.
«Альфа-гал содержится не только в слюне клеща, но и в красном мясе, молоке, продуктах животного происхождения. <...> Поэтому, как только иммунный ответ после укуса клеща переключился, а человек съедает немного красного мяса, которое содержит альфа-гал, включается иммунная реакция», — пояснил эксперт.
К симптомам «клещевой» аллергии специалист отнёс:
- боль и тяжесть в животе,
- тошноту,
- рвоту,
- зудящую сыпь на разных участках тела.
По словам иммунолога, внимательно к подобным проявлениям стоит относиться прежде всего жителям Сибири и Урала, однако укусит такой клещ может и в Центральной России, особенно в период клещевой активности.