Здоровье
03:00, 17 сентября 2023
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Иммунолог рассказал, как укус клеща может превратить человека в вегетарианца

Почувствовать, как клещ ползёт по коже и прокусывает её, практически невозможно. Поэтому присосавшийся клещ способен оставаться незамеченным и питаться кровью жертвы в течение нескольких суток. За это время он может передать вирусы и бактерии, многие из которых несут серьёзную угрозу здоровью. Причём если один кровосос может вообще никак не навредить, то другой может по-настоящему вынужденной изменить ваши пищевые привычки. Потому у вас вдруг появляется аллергия на продукты, которые вы ели всю жизнь.

Иммунолог рассказал, как укус клеща может превратить человека в вегетарианца
© erik-karits-2093459 / Freepik

Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков пояснил, что за последние годы в США зарегистрировали 15–17 000 новых случаев такой аллергии, однако проблему зафиксировали в начале 2000-х годов.

«Альфа-гал содержится не только в слюне клеща, но и в красном мясе, молоке, продуктах животного происхождения. <...> Поэтому, как только иммунный ответ после укуса клеща переключился, а человек съедает немного красного мяса, которое содержит альфа-гал, включается иммунная реакция», — пояснил эксперт.

К симптомам «клещевой» аллергии специалист отнёс:

  • боль и тяжесть в животе,
  • тошноту,
  • рвоту,
  • зудящую сыпь на разных участках тела.

По словам иммунолога, внимательно к подобным проявлениям стоит относиться прежде всего жителям Сибири и Урала, однако укусит такой клещ может и в Центральной России, особенно в период клещевой активности.

Редакция
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