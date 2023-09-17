Иммунолог рассказал, как укус клеща может превратить человека в вегетарианца

Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков пояснил, что за последние годы в США зарегистрировали 15–17 000 новых случаев такой аллергии, однако проблему зафиксировали в начале 2000-х годов.

«Альфа-гал содержится не только в слюне клеща, но и в красном мясе, молоке, продуктах животного происхождения. <...> Поэтому, как только иммунный ответ после укуса клеща переключился, а человек съедает немного красного мяса, которое содержит альфа-гал, включается иммунная реакция», — пояснил эксперт.

К симптомам «клещевой» аллергии специалист отнёс:

боль и тяжесть в животе,

тошноту,

рвоту,

зудящую сыпь на разных участках тела.

По словам иммунолога, внимательно к подобным проявлениям стоит относиться прежде всего жителям Сибири и Урала, однако укусит такой клещ может и в Центральной России, особенно в период клещевой активности.