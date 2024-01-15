Инфаркт уже в пути. Названы 5 ошибок в питании, губящих сердце

5 пищевых привычек, вредящих сердцу

1. Нехватка овощей, фруктов и ягод. Если пренебрегать этими продуктами, в организме образуется дефицит фитонутриентов. Эти биологически активные компоненты помогают держать в норме уровень холестерина, понижают давление, укрепляют капиллярную стенку и поддерживают здоровье сердца.

2. Употребление жареной пищи. Даже если есть жареное несколько раз в неделю, возникнет риск сердечной недостаточности, ожирения и гипертонии, предупредила врач. Во время обжарки углеводы присоединяются к белкам и образуют конечные продукты гликирования (КПГ). Из-за КПГ сосудистые стенки становятся жёсткими, что провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

3. Большое количество сахара. Сахар присутствует в огромном количестве продуктов, не только в пирожных и конфетах. Многие даже не догадываются, сколько на самом деле сахара потребляют. А ведь чем его больше, тем выше риски для сердца.

4. Чрезмерное потребление соли. Соль задерживает жидкость в организме и приводит к повышению артериального давления. Соли много в колбасах и других мясных полуфабрикатах, фастфуде, чипсах и снеках. При том, что нормой потребления считается 1,5 г соли в день.

5. Нехватка жидкости. Можно питаться правильно, но недостаточное потребление воды всё равно будет губить сердце. Как объяснила Зубарева «Газете.Ru», из-за воды кровь сгущается, давление увеличивается, возрастает риск инсульта и инфаркта.

Сердце нужно время от времени проверять. До похода в клинику можно провести быстрый и лёгкий тест, который позволит самому обнаружить нередкий симптом патологий сердца или дыхательной системы — кислородное голодание.