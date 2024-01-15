Здоровье
22:40, 15 января 2024
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Инфаркт уже в пути. Названы 5 ошибок в питании, губящих сердце

Человек может правильно питаться, но забывать пить достаточно воды. В итоге у него слишком сильно сгустится кровь, и сердцу придётся работать на износ, чтобы прокачивать её по всему телу. Всё может закончиться инфарктом. Но чаще всего нехватка воды просто усиливает негативные последствия других пищевых привычек, которые губят сердце. Подробнее о них рассказала врач-терапевт и нутрициолог Наталья Зубарева.
Инфаркт уже в пути. Названы 5 ошибок в питании, губящих сердце
© Freepik/Drazen Zigic

5 пищевых привычек, вредящих сердцу

1. Нехватка овощей, фруктов и ягод. Если пренебрегать этими продуктами, в организме образуется дефицит фитонутриентов. Эти биологически активные компоненты помогают держать в норме уровень холестерина, понижают давление, укрепляют капиллярную стенку и поддерживают здоровье сердца.

2. Употребление жареной пищи. Даже если есть жареное несколько раз в неделю, возникнет риск сердечной недостаточности, ожирения и гипертонии, предупредила врач. Во время обжарки углеводы присоединяются к белкам и образуют конечные продукты гликирования (КПГ). Из-за КПГ сосудистые стенки становятся жёсткими, что провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

3. Большое количество сахара. Сахар присутствует в огромном количестве продуктов, не только в пирожных и конфетах. Многие даже не догадываются, сколько на самом деле сахара потребляют. А ведь чем его больше, тем выше риски для сердца.

4. Чрезмерное потребление соли. Соль задерживает жидкость в организме и приводит к повышению артериального давления. Соли много в колбасах и других мясных полуфабрикатах, фастфуде, чипсах и снеках. При том, что нормой потребления считается 1,5 г соли в день.

5. Нехватка жидкости. Можно питаться правильно, но недостаточное потребление воды всё равно будет губить сердце. Как объяснила Зубарева «Газете.Ru», из-за воды кровь сгущается, давление увеличивается, возрастает риск инсульта и инфаркта.

Сердце нужно время от времени проверять. До похода в клинику можно провести быстрый и лёгкий тест, который позволит самому обнаружить нередкий симптом патологий сердца или дыхательной системы — кислородное голодание.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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