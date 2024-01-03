Инфекции и серные пробки. Чем грозит постоянный сон в берушах

Если вы просыпаетесь ночью от любого шума, будь это храп партнёра или уличный шум, то беруши могут помочь вам заблокировать отвлекающие звуки и значительно улучшить ваш сон.

Беруши — это противошумные вкладыши, которые изготавливаются из разных материалов:

беруши из пенопласта . Плюсы — самые дешёвые, мягкие и удобные для сна. Из минусов — данный материал является хорошей средой для размножения бактерий, что повышает риск развития инфекций;

. Плюсы — самые дешёвые, мягкие и удобные для сна. Из минусов — данный материал является хорошей средой для размножения бактерий, что повышает риск развития инфекций; мягкие силиконовые беруши могут принимать форму вашего уха, но не так хорошо блокируют звук в отличие от других типов берушей;

могут принимать форму вашего уха, но не так хорошо блокируют звук в отличие от других типов берушей; восковые беруши также способны подстраиваться под форму вашего слухового прохода и хорошо справляются с шумоизоляцией;

также способны подстраиваться под форму вашего слухового прохода и хорошо справляются с шумоизоляцией; фланцевые беруши сделаны из мягкого пластика, у которых есть несколько перепонок. Последние создают дополнительный барьер для звуков и не дают берушам выпасть из ушей;

сделаны из мягкого пластика, у которых есть несколько перепонок. Последние создают дополнительный барьер для звуков и не дают берушам выпасть из ушей; индивидуальные беруши отливают из силикона по слепку ушного канала заказчика.

Спать с использованием берушей безопасно, однако регулярное их использование сопряжено с некоторыми рисками, такими как накопление ушной серы и, как следствие, увеличение риска образования серной пробки. Также возрастает риск ушной инфекции.

Для того чтобы минимизировать потенциальный вред от использования берушей, необходимо придерживаться некоторых правил:

вставляйте беруши аккуратно (согласно инструкции);

регулярно заменяйте беруши (опять-таки следуя рекомендациям из инструкции);

чистите уши правильно.

Если говорить о наушниках, то данных о положительном влиянии на продолжительность и качества сна при их использовании нет. Более того, кроме соблюдения правил гигиены, нужно придерживаться рекомендаций по времени и интенсивности воздействия звука.

Краткие рекомендации по использованию наушников: