Здоровье
13:00, 09 ноября 2023
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Инкубатор бактерий. Как часто стирать полотенца, чтобы не подхватить заразу

Сколько полотенец вы используете дома? В идеале у каждого члена семьи должен быть свой набор из 5 штук — для лица, рук, ног, всего тела и для интимных зон. Кому-то это покажется слишком жирным, но пользоваться только одним полотенцем небезопасно. К тому же оно требует должного ухода. Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов объяснил, как часто стирать полотенце, чтобы оно не превратилось в инкубатор бактерий.

Инкубатор бактерий. Как часто стирать полотенца, чтобы не подхватить заразу
© topntp26 / freepik

У разных полотенец разная частота стирки, отметил Иванов в беседе с «Газетой.Ru».

  • Для тела — раз в 3–4 дня;
  • Для рук и ног — раз в 2 дня каждое полотенце;
  • Для лица — ежедневно;
  • Для интимных зон — после каждого использования.

«При этом надо понимать, что полотенца впитывают в себя не только пыль и грязь, которые человек принёс с улицы, но и частички отмершей кожи, пот, бактерии», — объяснил медик.

По его словам, после использования полотенце нужно хорошо просушить. Иначе в нём могут завестись кишечная палочка, стафилококки, стрептококки и сальмонеллы. Специалист посоветовал стирать полотенца в машинке при температуре 90 °C, а для стирки использовать жидкие средства — в виде геля или капсул.

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