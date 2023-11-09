Инкубатор бактерий. Как часто стирать полотенца, чтобы не подхватить заразу

У разных полотенец разная частота стирки, отметил Иванов в беседе с «Газетой.Ru».

Для тела — раз в 3–4 дня;

Для рук и ног — раз в 2 дня каждое полотенце;

Для лица — ежедневно;

Для интимных зон — после каждого использования.

«При этом надо понимать, что полотенца впитывают в себя не только пыль и грязь, которые человек принёс с улицы, но и частички отмершей кожи, пот, бактерии», — объяснил медик.

По его словам, после использования полотенце нужно хорошо просушить. Иначе в нём могут завестись кишечная палочка, стафилококки, стрептококки и сальмонеллы. Специалист посоветовал стирать полотенца в машинке при температуре 90 °C, а для стирки использовать жидкие средства — в виде геля или капсул.

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