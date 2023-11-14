Интервальное голодание не помогает похудеть? Вот что с ним не так

Красикова отметила, что есть и прямые противопоказания для интервального голодания. Этот способ похудения не подходит людям с хроническими болезнями (диабет, эпилепсия, желчнокаменная болезнь), беременным и кормящим женщинам, людям с расстройством пищевого поведения и нарушениями в работе ЖКТ.

Но в то же время некотором эта методика и правда помогает сбросить лишний вес. Всё-таки из-за наличия определённых интервалов человек меньше ест и может лучше контролировать то, что он ест.

При этом точных и убедительных данных, что интервальное голодание полезно и эффективно, нет. Так что лучше придерживаться рационального и устойчивого подхода к питанию, с учётом образа жизни, заключила врач. О том, как похудеть при очень большом весе, рассказали тут.