Интервальное голодание не помогает похудеть? Вот что с ним не так
Интервальное голодание — популярный способ сбросить лишние килограммы. Его суть сводится к тому, что человек ест только в определённые и разрешённые периоды времени. Кто-то отзывается об этой диете с восхищением, а кто-то так и не смог увидеть заветные цифры на весах. Что не так с интервальным голоданием, рассказала терапевт сервиса DocMa.ru Алина Красикова.
Красикова отметила, что есть и прямые противопоказания для интервального голодания. Этот способ похудения не подходит людям с хроническими болезнями (диабет, эпилепсия, желчнокаменная болезнь), беременным и кормящим женщинам, людям с расстройством пищевого поведения и нарушениями в работе ЖКТ.
Но в то же время некотором эта методика и правда помогает сбросить лишний вес. Всё-таки из-за наличия определённых интервалов человек меньше ест и может лучше контролировать то, что он ест.
При этом точных и убедительных данных, что интервальное голодание полезно и эффективно, нет. Так что лучше придерживаться рационального и устойчивого подхода к питанию, с учётом образа жизни, заключила врач. О том, как похудеть при очень большом весе, рассказали тут.