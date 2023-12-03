Здоровье
07:00, 03 декабря 2023
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Йогурт оказался полезен при депрессии и стрессе. Исследование учёных

Давно известно, что кисломолочные продукты положительно влияют на микрофлору кишечника. Спасибо содержащимся в них микроорганизмам — пробиотикам. При этом хороши они и для здоровья в целом. Недавно учёные выяснили, что в том числе и для психического. Оказывается, в этих продуктах есть ещё одна группа полезных для человека бактерий.

Йогурт оказался полезен при депрессии и стрессе. Исследование учёных
© Freepik/nensuria

Исследователи сосредоточили внимание на одном виде микроорганизмах — лактобациллах — и провели эксперимент с мышами.

В итоге выяснилось, что эти бактерии регулируют иммунный медиатор интерферон гамма, играющий важную роль в регуляции стрессовых реакций и профилактике депрессии.

Учёные считают, что этот факт поможет найти новые способы лечения ментальных расстройств. Один из вариантов — выпустить добавки с лактобациллами.

А до этого специалисты выяснили, как на течение депрессии может повлиять недостаток сна. Вы удивитесь, но положительно. Они считают, что бессонная ночь способен на несколько дней смягчить симптомы депрессии.

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