Йогурт оказался полезен при депрессии и стрессе. Исследование учёных
Давно известно, что кисломолочные продукты положительно влияют на микрофлору кишечника. Спасибо содержащимся в них микроорганизмам — пробиотикам. При этом хороши они и для здоровья в целом. Недавно учёные выяснили, что в том числе и для психического. Оказывается, в этих продуктах есть ещё одна группа полезных для человека бактерий.
Исследователи сосредоточили внимание на одном виде микроорганизмах — лактобациллах — и провели эксперимент с мышами.
В итоге выяснилось, что эти бактерии регулируют иммунный медиатор интерферон гамма, играющий важную роль в регуляции стрессовых реакций и профилактике депрессии.
Учёные считают, что этот факт поможет найти новые способы лечения ментальных расстройств. Один из вариантов — выпустить добавки с лактобациллами.
А до этого специалисты выяснили, как на течение депрессии может повлиять недостаток сна. Вы удивитесь, но положительно. Они считают, что бессонная ночь способен на несколько дней смягчить симптомы депрессии.