Йогурт оказался полезен при депрессии и стрессе. Исследование учёных

Исследователи сосредоточили внимание на одном виде микроорганизмах — лактобациллах — и провели эксперимент с мышами.

В итоге выяснилось, что эти бактерии регулируют иммунный медиатор интерферон гамма, играющий важную роль в регуляции стрессовых реакций и профилактике депрессии.

Учёные считают, что этот факт поможет найти новые способы лечения ментальных расстройств. Один из вариантов — выпустить добавки с лактобациллами.

А до этого специалисты выяснили, как на течение депрессии может повлиять недостаток сна. Вы удивитесь, но положительно. Они считают, что бессонная ночь способен на несколько дней смягчить симптомы депрессии.