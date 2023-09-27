Ищете волшебную таблетку от ожирения? Врач объяснила, почему её не существует

Как объяснила «Секрету фирмы» врач-эндокринолог клиники К+31 Анна Беляева, ожирение — это нейроповеденческое заболевание, при котором нарушается функция жировой ткани. Болезнь — хроническая, с частыми рецидивами, и причин у неё может быть множество.

«В настоящее время известна наследственная предрасположенность к избыточному весу, влияние гормональных факторов (гипотиреоз, гиперкортицизм, дефицит гормона роста, снижение тестостерона у мужчин и снижение уровня эстрогенов у женщин), неврологические состояния (последствия травм головы, и других повреждений головного мозга), приём некоторых распространённых лекарственных препаратов», — перечислила Анна Беляева.

Она также назвала конкретные препараты, провоцирующие увеличение веса:

трициклические антидепрессанты;

оральные контрацептивы;

нейролептики;

противосудорожные препараты;

глюкокортикоиды;

препараты сульфонилмочевины;

β-блокаторы.

По словам эндокринолога, иногда к ожирению приводят проявления психологических особенностей личности. Сильное влияние на набор лишних кило могут оказывать неадекватный уровень самооценки, импульсивность, повышенная тревожность.

Всё это сочетается с повсеместной агрессивной рекламой высококалорийных продуктов, приданием пище культового статуса в некоторых сообществах, а ещё с детскими воспоминаниями: частенько человек подсознательно связывает питание с проявлением заботы со стороны взрослых в детстве.

«С ожирением тесно взаимосвязаны социально-экономические факторы, культурные и семейные ценности, психологические особенности. Поэтому в реальной жизни усилий отдельного человека и даже наивная надежда на приём препаратов, просто подавляющих аппетит, часто бывает недостаточно для того, чтобы выпутаться из сетей этого хронического заболевания», — заключила Беляева.

Некоторые люди в погоне за простым способом похудеть даже ложатся под нож и делают резекцию желудка, уменьшая его в размерах. Мы рассказывали, чем они рискуют.