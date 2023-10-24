Искусственный интеллект научился выявлять рак кожи по фотографиям родинок

Исследование основано на данных 6900 человек, у которых подозревали рак кожи. Учёные сделали снимки участков кожи с родинками и пятнами, состояние которых вызывало опасения, и отдали их для изучения искусственному интеллекту.

Технология поставила предварительный диагноз всем испытуемым. Потом эти данные сравнили с диагнозами дерматологов, которые осматривали этих же пациентов, сказано в статье.

Оказалось, что алгоритмы безошибочно умеют отличать меланому — 100% попаданий. Другие виды рака кожи ИИ выявил тоже с высокой точностью — в 99,5% случаев. Заодно искусственный интеллект смог выявить и предопухолевое состояние кожи — в 541 из 585 случаев.

Учёные рассчитывают, что такая технология предварительной диагностики снизит нагрузку на дерматологические центры.

Кстати, у некоторых людей риск развития меланомы выше, чем у других. Вот как это можно определить.