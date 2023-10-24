Искусственный интеллект научился выявлять рак кожи по фотографиям родинок
Ранняя диагностика рака кожи значительно увеличивает шансы пациентов на успешный исход лечения. Теперь на помощь диагностам придёт искусственный интеллект. Во всяком случае, учёные из университетской больницы Бирмингема в Британии обучили его с высокой точностью выявлять такие заболевания, как меланома и карцинома, сообщило издание Medscape.
Исследование основано на данных 6900 человек, у которых подозревали рак кожи. Учёные сделали снимки участков кожи с родинками и пятнами, состояние которых вызывало опасения, и отдали их для изучения искусственному интеллекту.
Технология поставила предварительный диагноз всем испытуемым. Потом эти данные сравнили с диагнозами дерматологов, которые осматривали этих же пациентов, сказано в статье.
Оказалось, что алгоритмы безошибочно умеют отличать меланому — 100% попаданий. Другие виды рака кожи ИИ выявил тоже с высокой точностью — в 99,5% случаев. Заодно искусственный интеллект смог выявить и предопухолевое состояние кожи — в 541 из 585 случаев.
Учёные рассчитывают, что такая технология предварительной диагностики снизит нагрузку на дерматологические центры.
Кстати, у некоторых людей риск развития меланомы выше, чем у других. Вот как это можно определить.