Россиянам рассказали, у кого от вина болит голова

Вернее, в одном гене SUOX и его мутациях, которые замедляют работу сульфитоксидазы. Этот фермент нужен нам, чтобы обезопасить токсичные сульфиты, которые образуются в организме естественным образом и поступают с пищей и консервантами, и превратить их в нетоксичные сульфаты.

Когда сульфитоксидаза плохо справляется со своей главной задачей, ядовитые сульфиты накапливаются в организме. В результате у человека может появиться сыпь, аллергия, тошнота, чувство стеснения в груди, приступы астмы, низкий уровень сахара в крови, усталость и т.д. А самый яркий симптом как раз мигрень, написала Овсянникова в своём телеграм-канале «Записки невролога».

В совсем тяжёлых случаях сульфиты могут оказывать токсичное воздействие на центральную нервную систему, предупредила врач. Есть сведения о влиянии сульфитов на развитие расстройства аутистического спектра.

Похмелье — это нормальная реакция организма на токсическое действие продуктов распада этилового спирта. Избежать его можно одним способом — не пить. Но если вы всё же нарушили сухой закон, попробуйте хотя бы облегчить своё состояние наутро. Вот советы, как это сделать.