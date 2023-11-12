Россиянам рассказали, у кого от вина болит голова
Безопасных доз алкоголя не существует. Тем не менее кто-то после бокальчика вина чувствует приятную расслабленность, а другой мучается от головной боли. Если вы уверены в качестве выпитого напитка, но всё равно после нескольких глотков вина сидите с мигренью, причина может быть в генах, рассказала невролог, вегетолог (лечит вегетативные нарушения), к. м. н., ассистент кафедры биохимии Казанского медуниверситета Ксения Овсянникова.
Вернее, в одном гене SUOX и его мутациях, которые замедляют работу сульфитоксидазы. Этот фермент нужен нам, чтобы обезопасить токсичные сульфиты, которые образуются в организме естественным образом и поступают с пищей и консервантами, и превратить их в нетоксичные сульфаты.
Когда сульфитоксидаза плохо справляется со своей главной задачей, ядовитые сульфиты накапливаются в организме. В результате у человека может появиться сыпь, аллергия, тошнота, чувство стеснения в груди, приступы астмы, низкий уровень сахара в крови, усталость и т.д. А самый яркий симптом как раз мигрень, написала Овсянникова в своём телеграм-канале «Записки невролога».
В совсем тяжёлых случаях сульфиты могут оказывать токсичное воздействие на центральную нервную систему, предупредила врач. Есть сведения о влиянии сульфитов на развитие расстройства аутистического спектра.
Похмелье — это нормальная реакция организма на токсическое действие продуктов распада этилового спирта. Избежать его можно одним способом — не пить. Но если вы всё же нарушили сухой закон, попробуйте хотя бы облегчить своё состояние наутро. Вот советы, как это сделать.