Источник вечной молодости. Чем так полезен для пожилых отвар шиповника
Людям в возрасте особенно тщательно нужно следить за здоровьем, и здесь пригодятся все средства. Баланс витаминов и минералов удобнее всего соблюдать с помощью грамотно составленного меню, а для этого нужно всего лишь включить в него несколько продуктов. А какие именно — рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Как объяснила специалистка в комментарии для RT, к составлению меню стоит подходить ответственно, особенно это касается людей в возрасте. Поэтому в рацион нужно обязательно включать:
отвар шиповника (в нём полно витамина С и флавоноидов, поэтому он защищает клетки от разрушения, старения и различных воспалений);
тыкву (витамин А, калий, магний и фитостеролы помогают зрению, щитовидке, сердцу, уменьшают отёки, снижают уровень плохого холестерина);
продукты животного происхождения, например, говядина, баранина, курица, индейка и субпродукты (там много железа, которое помогает при слабости и быстрой утомляемости, рассеянности и апатии);
молочные продукты (кальций защищает от остеопороза и переломов).
Диетолог, кандидат медицинских наук Марият Мухина ещё советует пенсионерам налегать на зелёную гречку. Она улучшает кровоток, нормализует обмен веществ, укрепляет сосуды и защищает от различных онкозаболеваний.