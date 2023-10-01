Источник вечной молодости. Чем так полезен для пожилых отвар шиповника

Как объяснила специалистка в комментарии для RT, к составлению меню стоит подходить ответственно, особенно это касается людей в возрасте. Поэтому в рацион нужно обязательно включать:

отвар шиповника (в нём полно витамина С и флавоноидов, поэтому он защищает клетки от разрушения, старения и различных воспалений);

тыкву (витамин А, калий, магний и фитостеролы помогают зрению, щитовидке, сердцу, уменьшают отёки, снижают уровень плохого холестерина);

продукты животного происхождения , например, говядина, баранина, курица, индейка и субпродукты (там много железа, которое помогает при слабости и быстрой утомляемости, рассеянности и апатии);

молочные продукты (кальций защищает от остеопороза и переломов).

Диетолог, кандидат медицинских наук Марият Мухина ещё советует пенсионерам налегать на зелёную гречку. Она улучшает кровоток, нормализует обмен веществ, укрепляет сосуды и защищает от различных онкозаболеваний.