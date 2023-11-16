Здоровье
21:20, 16 ноября 2023
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Захотел боярин иван-чая, и пробрал его знатный понос. А всё из-за неправильной заварки

Для большинства людей иван-чай безопасен и даже полезен, но детям до 6 лет он может не подойти. Их пищеварительная система ещё не готова к таким напиткам. Также не советуют пить иван-чай беременным, да и заваривать его надо правильно, чтобы не разразилась диарея. Подробнее о свойствах и побочных эффектах иван-чая рассказал врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

freepik

freepik

Иван-чай. Противопоказания

Белоусов посоветовал в принципе не пить иван-чай длительное время в очень больших количествах. Иначе придётся ощутить на себе побочные эффекты — диарею, боли в животе и другие расстройства пищеварения.

Помимо того напиток не рекомендуется:

  • детям до 6 лет;
  • беременным и кормящим женщинам;
  • людям с индивидуальной непереносимостью.

По словам медика, всегда нужно ориентироваться на реакцию организма. Если чувствуете неприятные ощущения, то лучше воздержаться от иван-чая. Ну или хотя бы можно проконсультироваться с врачом.

Белоусов в беседе с «Доктором Питером» также посоветовал не заваривать свежий иван-чай, иначе будет сильная диарея. Напиток нужно делать только из высушенных растений. Хранить их лучше в сухом помещении, потому что влага может навредить.

Полезные свойства иван-чая

Люди ценят иван-чай за отсутствие в нём кофеина, который у некоторых людей может провоцировать головные боли, тахикардию и проблемы со сном. Да, напиток особо не бодрит, зато он обладает другими полезными свойствами:

  • поддерживает иммунитет;
  • успокаивает нервы;
  • помогает бороться с воспалениями;
  • очищает кровь;
  • помогает выводить токсины;
  • приводит в норму давление.
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