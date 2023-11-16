Захотел боярин иван-чая, и пробрал его знатный понос. А всё из-за неправильной заварки

Иван-чай. Противопоказания

Белоусов посоветовал в принципе не пить иван-чай длительное время в очень больших количествах. Иначе придётся ощутить на себе побочные эффекты — диарею, боли в животе и другие расстройства пищеварения.

Помимо того напиток не рекомендуется:

детям до 6 лет;

беременным и кормящим женщинам;

людям с индивидуальной непереносимостью.

По словам медика, всегда нужно ориентироваться на реакцию организма. Если чувствуете неприятные ощущения, то лучше воздержаться от иван-чая. Ну или хотя бы можно проконсультироваться с врачом.

Белоусов в беседе с «Доктором Питером» также посоветовал не заваривать свежий иван-чай, иначе будет сильная диарея. Напиток нужно делать только из высушенных растений. Хранить их лучше в сухом помещении, потому что влага может навредить.

Полезные свойства иван-чая

Люди ценят иван-чай за отсутствие в нём кофеина, который у некоторых людей может провоцировать головные боли, тахикардию и проблемы со сном. Да, напиток особо не бодрит, зато он обладает другими полезными свойствами: