Захотел боярин иван-чая, и пробрал его знатный понос. А всё из-за неправильной заварки
Для большинства людей иван-чай безопасен и даже полезен, но детям до 6 лет он может не подойти. Их пищеварительная система ещё не готова к таким напиткам. Также не советуют пить иван-чай беременным, да и заваривать его надо правильно, чтобы не разразилась диарея. Подробнее о свойствах и побочных эффектах иван-чая рассказал врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.
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Иван-чай. Противопоказания
Белоусов посоветовал в принципе не пить иван-чай длительное время в очень больших количествах. Иначе придётся ощутить на себе побочные эффекты — диарею, боли в животе и другие расстройства пищеварения.
Помимо того напиток не рекомендуется:
- детям до 6 лет;
- беременным и кормящим женщинам;
- людям с индивидуальной непереносимостью.
По словам медика, всегда нужно ориентироваться на реакцию организма. Если чувствуете неприятные ощущения, то лучше воздержаться от иван-чая. Ну или хотя бы можно проконсультироваться с врачом.
Белоусов в беседе с «Доктором Питером» также посоветовал не заваривать свежий иван-чай, иначе будет сильная диарея. Напиток нужно делать только из высушенных растений. Хранить их лучше в сухом помещении, потому что влага может навредить.
Полезные свойства иван-чая
Люди ценят иван-чай за отсутствие в нём кофеина, который у некоторых людей может провоцировать головные боли, тахикардию и проблемы со сном. Да, напиток особо не бодрит, зато он обладает другими полезными свойствами:
- поддерживает иммунитет;
- успокаивает нервы;
- помогает бороться с воспалениями;
- очищает кровь;
- помогает выводить токсины;
- приводит в норму давление.