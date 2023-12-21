Из-за нехватки этого витамина смерть приходит рано. Соболезнования веганам

Учёные отметили, что в Ирландии каждый восьмой пожилой человек живёт с дефицитом B12. Нехватка витамина приводит к мегалобластной анемии, нарушению когнитивных функций или повреждению слоя, защищающего нейроны головного мозга.

В исследовании участвовало почти 4000 человек в возрасте от 50 лет. Учёные обнаружили, что у людей с дефицитом B12 вероятность развития депрессивных симптомов в течение 4 лет повышалась на 51%. Депрессия — одна из самых распространённых причин ранней смерти, напомнили исследователи.

B12 поступает в организм через пищу животного происхождения. Поэтому в группе риска находятся прежде всего веганы. Но если перестать есть мясо, B12-дефицитная анемия появится не сразу, так как организм накапливает запасы витамина. А вот дети веганок в младенческом возрасте заболеть могут, если мать не принимала добавки во время беременности.

Некоторые полагаются на обогащённую B-12 веганскую еду, но она не всегда выручает. К тому же не все правильно выбирают дозировку. Остаётся один выход — прнимать B12 в форме таблеток, капель, инъекций или леденцов. Однако и здесь есть загвоздка: существуют псевдовитамины B12, которые похожи на настоящий B12, но невосполняющих дефицит нутриента в организме. При этом анализы крови показывают после них нормальный уровень витамина.

Один из источников B12 — красная икра. Скоро многие россияне поставят этот деликатес на новогодний стол. Чем ещё он полезен и о чём не говорят его производители — узнайте здесь.