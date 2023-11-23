Из россиянки хирурги достали огромный камень. Нет, она его не съела
86-летняя пенсионерка из Омска долгое время мучилась от боли в животе, но постоянно находила ей какие-то объяснения. Это было легко сделать, потому что приступы усиливались, стоило только съесть что-то жирное. Проблемы с желудком тянулись, пока боль не стала нестерпимой, только тогда бабушка и обратилась в больницу. Врачи обследовали её и обнаружили огромный камень в желчном пузыре.
Медики выявили у бабушки гангренозный холецистит и выраженный спаечный процесс в области печени и желчного пузыря. Нужна была срочная операция, потому что камень в 7–8 см грозил страшными последствиями: желчнокаменной непроходимостью, холангитом или пролежнем стенки желчного пузыря или соседних органов.
Удалить камень решили с помощью лапароскопии, чтобы минимизировать вмешательство. Это позволило избежать возможных осложнений, инфекций, пневмонии, тромбоэмболии, а ещё поскорее отпустить бабушку домой.
Врачи напомнили, что образоваться камень в желчном пузыре может в любом возрасте, поэтому, если живот болит более 6 часов и не проходит, несмотря на таблетки, нужно обратиться к врачу.
Желчнокаменная болезнь часто появляется из-за неправильного питания, а особенно — трансжиров, например сладостей, выпечки, фастфуда и других вкусных, но неполезных вещей.