Из россиянки хирурги достали огромный камень. Нет, она его не съела

Медики выявили у бабушки гангренозный холецистит и выраженный спаечный процесс в области печени и желчного пузыря. Нужна была срочная операция, потому что камень в 7–8 см грозил страшными последствиями: желчнокаменной непроходимостью, холангитом или пролежнем стенки желчного пузыря или соседних органов.

Удалить камень решили с помощью лапароскопии, чтобы минимизировать вмешательство. Это позволило избежать возможных осложнений, инфекций, пневмонии, тромбоэмболии, а ещё поскорее отпустить бабушку домой.

Врачи напомнили, что образоваться камень в желчном пузыре может в любом возрасте, поэтому, если живот болит более 6 часов и не проходит, несмотря на таблетки, нужно обратиться к врачу.

Желчнокаменная болезнь часто появляется из-за неправильного питания, а особенно — трансжиров, например сладостей, выпечки, фастфуда и других вкусных, но неполезных вещей.