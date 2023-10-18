Из-за них уходит молодость. Врач назвала топ-3 ошибок женщин после 30 лет
Все женщины хотят выглядеть сногсшибательно до самой пенсии, а может, даже и позже. Правда, для этого, как известно, одной природной красоты не достаточно — нужен ещё как минимум правильный уход и здоровый образ жизни. Вряд ли кожа говорит вам спасибо после пары ужинов фастфудом. О том, какие ошибки ведут к потере молодости, рассказала врач Диляра Лебедева.
По словам Лебедевой, женщинам после 30 лет стоит следить за содержанием витаминов в организме и не допускать дефицитов. Иначе это грозит сбоями в работе важных систем организма.
Также стоит побеспокоиться о своём гормональном фоне. С возрастом растут риски болезней щитовидной железы, надпочечников и яичников. Именно от работы этих органов во многом зависит женское здоровье. Так что стоит контролировать их работу и вовремя обследоваться.
А ещё серьёзный урон женской красоте после 30 лет наносит отсутствие адекватных силовых тренировок. Над мышцами нужно постоянно работать, чтобы предотвратить их обвисание и дряблость. А это возможно только путём регулярных тренировок. Причём внимание нужно уделять не только силовым нагрузкам, но и упражнениям на гибкость.
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