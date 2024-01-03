Из жабы в принцессу. Помогут ли патчи для глаз восстановиться после праздников?

Дерматолог Екатерина Кандинская объяснила, что патчи под глаза бывают разными — в зависимости от того, какой результат от них требуется:

увлажняющие (с гиалуроновой кислотой);

отбеливающие;

с anti-age эффектом (содержат витамин С и ретинол);

противоотёчные (с витамином Е).

Как правильно пользоваться патчами?

Использовать не более 2 раз в неделю. Наносить на очищенную кожу без какого-либо крема или другого средства (поэтому их удобнее всего использовать утром). Носить не более 15 минут. Убирать остатки сыворотки, которые не сумели впитаться.

Есть ли эффект от патчей

По словам дерматолога, патчи действительно помогают, просто не в той мере, в какой хотелось бы. Однако они:

снимают отёк (особенно если хранились в холодильнике);

увлажняют поверхностный слой кожи и убирают мелкие морщинки (но не надолго);

уменьшают синяки под глазами (из-за холода и оттока крови).

Какой итог? После новогодних застолий и возлияний прохладные патчи для глаз точно помогут уменьшить отёк, но в принцессу за 15 минут вряд ли превратят. Тут потребуется более тяжёлая артиллерия, например фея-крёстная.

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