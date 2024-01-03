Из жабы в принцессу. Помогут ли патчи для глаз восстановиться после праздников?
Патчи могут уменьшить отёчность под глазами, считает дерматолог Кандинская, но на какие-то невероятные изменения со спецэффектами надеяться не стоит. Вообще, ожидания любителей патчей зачастую вызывают у специалистов нервный смешок, потому что от простого материала, пропитанного сывороткой, все требуют результатов как от пластической хирургии.
Дерматолог Екатерина Кандинская объяснила, что патчи под глаза бывают разными — в зависимости от того, какой результат от них требуется:
- увлажняющие (с гиалуроновой кислотой);
- отбеливающие;
- с anti-age эффектом (содержат витамин С и ретинол);
- противоотёчные (с витамином Е).
Как правильно пользоваться патчами?
- Использовать не более 2 раз в неделю.
- Наносить на очищенную кожу без какого-либо крема или другого средства (поэтому их удобнее всего использовать утром).
- Носить не более 15 минут.
- Убирать остатки сыворотки, которые не сумели впитаться.
Есть ли эффект от патчей
По словам дерматолога, патчи действительно помогают, просто не в той мере, в какой хотелось бы. Однако они:
- снимают отёк (особенно если хранились в холодильнике);
- увлажняют поверхностный слой кожи и убирают мелкие морщинки (но не надолго);
- уменьшают синяки под глазами (из-за холода и оттока крови).
Какой итог? После новогодних застолий и возлияний прохладные патчи для глаз точно помогут уменьшить отёк, но в принцессу за 15 минут вряд ли превратят. Тут потребуется более тяжёлая артиллерия, например фея-крёстная.
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