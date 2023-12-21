Избавляемся от 4 негативных установок, которые мешают жить. Лайфхаки от психолога

Эксперт по коммуникациям, психолог, автор комиксов «Навигатор для родителей» и «Как прожить в браке без брака» Таня Василькова объяснила «Секрету», что счастье зависит не от каких-то третьих лиц или обстоятельств, а только от конкретного человека и его установок. Какие из них могут портить жизнь?

Хорошо там, где нас нет

Многие россияне считают, что родились не в том месте или не в то время и что все их проблемы решатся, стоит только переехать. Однако, как показывает практика, такое решение от проблем не избавляет, а только их приумножает. А ещё такая установка может намекать на нестабильные отношения с родителями.

«Есть интересное отождествление, что человек относится к стране, как к своей маме. Если его что-то не устраивает, то так могут проявляться претензии или обиды к матери. Когда страной руководит мужчина, то тут всплывает сравнение с заботой и поддержкой отца. Если её не хватает, то человек начинает обвинять или обижаться на президента, который занимает схожую роль с отцовством», — заявила психолог.

Мне все должны

На самом деле никто никому ничего не должен, и чем раньше это дойдёт, тем крепче будут отношения с близкими. Василькова советует даже периодически воспринимать родных и друзей как незнакомых людей. Те же ничего не должны, так и близкие тоже не обязаны выполнять все ваши потребности.

«В подсознании формируется связь — посторонний мне ничего не должен. В таком раскладе не будет прессинга и человек не испытает отторжения от постоянных требований другого. Это создает более тёплый контакт в паре или дружбе», — рассказала Василькова.

Установки из детства

Первый опыт формирует сценарий поведения, который зачастую используется и дальше, просто потому что он хорошо сработал однажды и уже знаком. Однако это зачастую приводит к детской реакции на взрослую проблему — крик, слёзы, манипуляции и так далее. Разбираться с таким поведением поможет только психолог.

Вокруг всё плохо

Люди с такими установками во всём видят лишь негатив, хотя другие в такой же ситуации чувствуют и видят что-то хорошее.

«Причём люди с негативным фокусом, обычно и не пытаются изменить что-то в лучшую сторону и не стараются заметить хорошее. Здесь также нужна кропотливая работа психолога, чтобы вытянуть человека из негативного восприятия окружающего мира», — заключала психолог.

А ранее психологи рассказывали, как можно избавиться от негативных мыслей. Скажем сразу — бороться с ними сразу не стоит, а вот что нужно делать — читайте здесь.