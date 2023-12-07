Изменилась походка? Срочно проверьте, нет ли у вас этих опасных болезней

Самая очевидная проблема при изменении походки — ортопедические заболевания:

остеоартрозы и проблемы с позвоночником,

деформации стоп,

плоскостопие,

шишка в области большого пальца стопы.

Однако к изменению походки могут приводить и неврологические состояния — сенсорные или двигательные нарушения, а также увеличение веса (ожирение), инфекции, сердечно-сосудистые заболевания и даже диабет.

Так что, если вы вдруг поняли, что стали ходить по-другому, бегом к врачу-ортопеду, чтобы не пропустить какую-нибудь опасную болезнь, посоветовала Черемисова в беседе с «Газетой.ru».