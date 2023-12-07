Изменилась походка? Срочно проверьте, нет ли у вас этих опасных болезней
Походка может сказать больше, чем вы думаете. Особенно если она ни с того ни с сего изменилась. Как это понять? Например, набойки на одном ботинке стали быстрее стираться или после прогулки в непогоду грязь остаётся на одежде. Заболевания, на которые указывает нарушение походки, перечислила врач — травматолог-ортопед сети ортопедических салонов «Ортека» Дарья Черемисова.
Самая очевидная проблема при изменении походки — ортопедические заболевания:
- остеоартрозы и проблемы с позвоночником,
- деформации стоп,
- плоскостопие,
- шишка в области большого пальца стопы.
Однако к изменению походки могут приводить и неврологические состояния — сенсорные или двигательные нарушения, а также увеличение веса (ожирение), инфекции, сердечно-сосудистые заболевания и даже диабет.
Так что, если вы вдруг поняли, что стали ходить по-другому, бегом к врачу-ортопеду, чтобы не пропустить какую-нибудь опасную болезнь, посоветовала Черемисова в беседе с «Газетой.ru».