Здоровье
22:40, 07 декабря 2023
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Изменилась походка? Срочно проверьте, нет ли у вас этих опасных болезней

Походка может сказать больше, чем вы думаете. Особенно если она ни с того ни с сего изменилась. Как это понять? Например, набойки на одном ботинке стали быстрее стираться или после прогулки в непогоду грязь остаётся на одежде. Заболевания, на которые указывает нарушение походки, перечислила врач — травматолог-ортопед сети ортопедических салонов «Ортека» Дарья Черемисова.

Изменилась походка? Срочно проверьте, нет ли у вас этих опасных болезней
© Freepik/tawatchai07

Самая очевидная проблема при изменении походки — ортопедические заболевания:

  • остеоартрозы и проблемы с позвоночником,
  • деформации стоп,
  • плоскостопие,
  • шишка в области большого пальца стопы.

Однако к изменению походки могут приводить и неврологические состояния — сенсорные или двигательные нарушения, а также увеличение веса (ожирение), инфекции, сердечно-сосудистые заболевания и даже диабет.

Так что, если вы вдруг поняли, что стали ходить по-другому, бегом к врачу-ортопеду, чтобы не пропустить какую-нибудь опасную болезнь, посоветовала Черемисова в беседе с «Газетой.ru».

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