Здоровье
09:00, 23 октября 2023
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К 2050 году смертность от этого заболевания увеличится вдвое. Что же делать

С инсультом шутки плохи, не зря он занимает второе место в списке причин, по которым умирают люди по всему миру. От кровоизлияния в мозг никто не застрахован, и если раньше его можно было ждать хотя бы после 55 лет, то сейчас группа риска начала молодеть. К тому же и количество смертей растёт в страшной прогрессии.

К 2050 году смертность от этого заболевания увеличится вдвое. Что же делать
© Mehrpouya H / Unsplash

Учёные из Всемирной организации по борьбе с инсультом и Неврологической комиссии Lancet изучили ситуацию по инсульту, и результаты их не порадовали. Кровоизлияние в мозг уже на втором месте по смертности людей во всем мире. Помимо этого, оно часто приводит к инвалидности, деменции и другим проблемам со здоровьем.

Исследователи отметили, что 86% смертей приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. При этом количество погибших растёт с каждым днём, и если ничего не менять, то к 2050 году оно увеличится вдвое и ежегодно будет достигать 9,7 млн человек.

Причинами смертности от инсульта учёные назвали:

  1. неверное распределение ресурсов системы здравоохранения;
  2. отсутствие профилактических программ;
  3. плохую экологию;
  4. неправильный образ жизни.

И если система здравоохранения не справляется, то специалисты напомнили, что всегда можно самостоятельно отсрочить вероятный инсульт. Для этого нужно:

  • перейти на здоровое питание;
  • регулярно заниматься спортом;
  • отказаться от курения и алкоголя;
  • своевременно лечить заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, вроде гипертонии.

А учёные из Колумбийского университета выяснили, что хронический недосып (5–6 недель уже хватит) может вызвать воспаление сосудов, а оттуда и до инсульта недалеко. Поэтому они напомнили, что спать нужно 7–8 часов, а не 5–6.

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