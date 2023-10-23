К 2050 году смертность от этого заболевания увеличится вдвое. Что же делать

Учёные из Всемирной организации по борьбе с инсультом и Неврологической комиссии Lancet изучили ситуацию по инсульту, и результаты их не порадовали. Кровоизлияние в мозг уже на втором месте по смертности людей во всем мире. Помимо этого, оно часто приводит к инвалидности, деменции и другим проблемам со здоровьем.

Исследователи отметили, что 86% смертей приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. При этом количество погибших растёт с каждым днём, и если ничего не менять, то к 2050 году оно увеличится вдвое и ежегодно будет достигать 9,7 млн человек.

Причинами смертности от инсульта учёные назвали:

неверное распределение ресурсов системы здравоохранения; отсутствие профилактических программ; плохую экологию; неправильный образ жизни.

И если система здравоохранения не справляется, то специалисты напомнили, что всегда можно самостоятельно отсрочить вероятный инсульт. Для этого нужно:

перейти на здоровое питание;

регулярно заниматься спортом;

отказаться от курения и алкоголя;

своевременно лечить заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, вроде гипертонии.

А учёные из Колумбийского университета выяснили, что хронический недосып (5–6 недель уже хватит) может вызвать воспаление сосудов, а оттуда и до инсульта недалеко. Поэтому они напомнили, что спать нужно 7–8 часов, а не 5–6.