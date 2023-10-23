К 2050 году смертность от этого заболевания увеличится вдвое. Что же делать
С инсультом шутки плохи, не зря он занимает второе место в списке причин, по которым умирают люди по всему миру. От кровоизлияния в мозг никто не застрахован, и если раньше его можно было ждать хотя бы после 55 лет, то сейчас группа риска начала молодеть. К тому же и количество смертей растёт в страшной прогрессии.
Учёные из Всемирной организации по борьбе с инсультом и Неврологической комиссии Lancet изучили ситуацию по инсульту, и результаты их не порадовали. Кровоизлияние в мозг уже на втором месте по смертности людей во всем мире. Помимо этого, оно часто приводит к инвалидности, деменции и другим проблемам со здоровьем.
Исследователи отметили, что 86% смертей приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. При этом количество погибших растёт с каждым днём, и если ничего не менять, то к 2050 году оно увеличится вдвое и ежегодно будет достигать 9,7 млн человек.
Причинами смертности от инсульта учёные назвали:
- неверное распределение ресурсов системы здравоохранения;
- отсутствие профилактических программ;
- плохую экологию;
- неправильный образ жизни.
И если система здравоохранения не справляется, то специалисты напомнили, что всегда можно самостоятельно отсрочить вероятный инсульт. Для этого нужно:
- перейти на здоровое питание;
- регулярно заниматься спортом;
- отказаться от курения и алкоголя;
- своевременно лечить заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, вроде гипертонии.
А учёные из Колумбийского университета выяснили, что хронический недосып (5–6 недель уже хватит) может вызвать воспаление сосудов, а оттуда и до инсульта недалеко. Поэтому они напомнили, что спать нужно 7–8 часов, а не 5–6.