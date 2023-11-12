Качки не обрадуются. Стало известно, какие тренировки в зале повышают риск заболеть ОРВИ

В исследовании, которое опубликовал журнал Military Medical Research, говорится, что тяжёлая физическая активность мгновенно ухудшает иммунитет человека, повышая риск заражения респираторными вирусами.

В эксперименте приняли участие 11 пожарных. Они во время 45-минутных учений выполняли различные задания в тяжёлой огнестойкой одежде, а потом сдали на анализ кровь, мочу и слюну. Учёные проанализировали более 1000 молекул: белков, липидов и продуктов обмена веществ. По их наблюдениям, изменился уровень сотен молекул, связанных с восстановлением тканей, противодействием обезвоживанию, а также удовлетворением потребности тканей в энергии, белках и кислороде.

Отдельно стоит сказать про анализ слюны. Уменьшилось количество молекул, важных для реакции воспаления и борьбы с вирусными инфекциями. Смягчение воспаления помогает людям чаще дышать, удовлетворяя потребность организма в большем количестве кислорода во время большой физической активности, но также делает организм более уязвимым для респираторных вирусных инфекций.

Это открытие подтверждает наблюдения врачей, которые работают с профессиональными спортсменами. Атлеты часто заболевают в период активных тренировок.

Ранее исследования показали, что в первые дни после тяжёлой тренировки риск ОРВИ повышен в два раза даже у очень тренированных людей.