Как без слов понять, что у человека проблемы с головой? Есть несколько признаков

Неопрятный внешний вид

Люди с психическими расстройствами могут просто забить на собственную внешность. Например, появиться на людях в неаккуратно заправленной, грязной, дырявой одежде. В зависимости от стадии заболевания их вид будет варьироваться вплоть до неприемлемого в обществе, отметила Маликова. Показательно, что при этом таких людей совершенно не будет смущать то, как они выглядят.

Одежда и стиль

Выбор одежды тоже может указать на определённые проблемы с головой. Например, тревожные люди и пациенты с психотической симптоматикой любят носить одежду «слоями», причём даже в жару. На таком человеке всегда будет майка, пара футболок, свитер и куртка.

Люди с пограничным и тяжёлыми расстройствами психики любят символизм в одежде. Например, они могут подражать в стиле представителям разных религий, носить вычурные обереги и т. п., при этом не сильно задумываясь над уместностью таких образов.

Кожа

Психические расстройства нередко сказываются на внешности человека. У таких людей могут появляться высыпания на теле и кожные заболевания, отёки, а цвет кожных покровов будет меняться. Нарушения сна отпечатываются мешками под глазами. А недостаточное питание делает человека слабым и медлительным, сказала Маликова изданию «Доктор Питер».

Кстати, в погоне за лучшей внешностью тоже можно заработать себе психическое расстройство. Вот что, к примеру, учёные выяснили про людей, которые хотят сверкать накачанными мускулами.