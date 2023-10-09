Как снять стресс в домашних условиях? Помогут лейка, чайник и пылесос

Если заедает стресс, у британского психолога Лизы Дорн есть несколько советов, как с ним справиться. Причём точно рабочих, потому что их ей порекомендовали пользователи Сети — они уже всё испробовали на себе.

Во время опроса 49% пользователей Сети признались, что когда подкатывает паника, они идут сделать себе чашечку кофе или чая, а потом устраивают небольшой перерыв. 31% опрошенных заявили, что им помогает в борьбе со стрессом уход за домашними растениями и нарезание зелени (она ещё хрустит так приятно).

28% пользователей Сети снимают напряжение, развешивая бельё, 26% любят подстригать газон, 25% — складывать чистое бельё и пылесосить, а ещё 23% — сидеть за рулём, красить стены и полоть огород.

Опрос проводился среди жителей Британии, и они назвали основные причины для стресса. И хоть россияне и англичане нечасто смотрят в одном направлении, но здесь трудно не согласиться с приведённой статистикой. Больше всего (58%) британцев переживают из-за денег, 37% стрессуют из-за работы, 34% — из-за проблем в семье и 25% волнуются из-за состояния здоровья.

Роспотребнадзор ещё советует в борьбе со стрессом жевать жвачку. Это действительно помогает, но только увлекаться не стоит, иначе можно нивелировать всю пользу вредом для ЖКТ и зубов. Нужно выбирать жвачку без сахара и жевать её не более 15 минут.