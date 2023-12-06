Как быстро справиться с панической атакой? Поможет даже молитва

Как дышать при панической атаке

Самая главная проблема во время панической атаки — это избыток кислорода в крови. Именно он провоцирует рефлекторную задержку дыхания, из-за чего человеку кажется, что он задыхается и вот-вот упадёт в обморок.

Корнев в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал дышать с длинным и глубоким выдохом, чтобы весь воздух вышел из лёгких. Это успокоит парасимпатическую нервную систему.

Ещё одна полезная дыхательная техника — дыхание «квадратом». Делаем вдох на четыре счёта, задерживаем дыхание на такое же время, потом выдыхаем на четыре счёта и на столько же опять задерживанием дыхание. Дышите так 5 минут, и паническая атака сойдёт на нет.

Техника переключения внимания

Как не драматизировать паническую атаку? По словам Корнева, помогает техника переключения внимания. Отвлечь себя можно произнесением текстов, которые вы помните наизусть. Можно и песню спеть, и молитву прочитать.

Панические атаки на пустом месте не возникают, поэтому важно разобраться в их причинах. Если это состояние время от времени к вам возвращается, то это повод обратиться к врачу-психиатру, психотерапевту.