Как дольше сохранить хлеб свежим? Ему нужен домик

По словам специалиста, надёжнее всего, если хлебница из лиственницы, берёзы или можжевельника. У древесины этих деревьев есть бактерицидные свойства.

А в целом хорошо именно дерево, так как древесина — дышащий материал, который создаёт хлебобулочным изделиям комфортные условия. Но при этом дерево быстро загрязняется и впитывает запахи. Выход — менять хлебницу раз в 2–3 года.

И второй минус — хлебницы, как правило, крупные, а кухни бывают совсем небольшие. На этот случай есть ещё один вариант — керамическая посуда. В ней хлеб останется свежим до 5–7 дней.

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