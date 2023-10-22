Здоровье
17:00, 22 октября 2023
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Как дольше сохранить хлеб свежим? Ему нужен домик

Если вы хотите подольше наслаждаться купленным хлебом, хранение его в целлофановом пакете, в котором купили, не поможет. Дольше всего хлебушек останется свежим в деревянной хлебнице. Об этом в интервью RT рассказал преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов. Вид дерева тоже имеет значение.

Как дольше сохранить хлеб свежим? Ему нужен домик
© Pxhere

По словам специалиста, надёжнее всего, если хлебница из лиственницы, берёзы или можжевельника. У древесины этих деревьев есть бактерицидные свойства.

А в целом хорошо именно дерево, так как древесина — дышащий материал, который создаёт хлебобулочным изделиям комфортные условия. Но при этом дерево быстро загрязняется и впитывает запахи. Выход — менять хлебницу раз в 2–3 года.

И второй минус — хлебницы, как правило, крупные, а кухни бывают совсем небольшие. На этот случай есть ещё один вариант — керамическая посуда. В ней хлеб останется свежим до 5–7 дней.

Ранее мы рассказывали о неочевидных продуктах, которые лучше хранить в холодильнике. Например, цельнозерновую муку.

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