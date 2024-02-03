Как интервальное голодание может довести до реанимации? Рассказывает врач

Диетолог Маргарита Королева объяснила, что интервальное голодание работает за счет того, что организм в какой промежуток времени перестает получать питательные элементы и вынужден тянуть их из внутренних резервов, задействуя и жировую массу.

В чем проблема интервального голодания?

Действует только пока сидишь на диете, а потом килограммы возвращаются и еще несколько сверху.

Организм изнашивается, не получая нужные микроэлементы, могут развиться патологии.

Противопоказано беременным, детям, пенсионерам и людям с проблемным ЖКТ.

Стимулирует образование камней в желчном пузыре, его можно вообще лишиться.

При занятиях спорта будет разрушаться мышечная масса, что приведет к токсическому поражению печени. Это чревато реанимацией.

Из-за таких качелей может развиться РПП вроде булимии и анорексии.

Ученые выяснили, какая польза есть от разгрузочных дней. Узнать об этом можно здесь.