Опубликовано 03 февраля 2024, 23:20
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Как интервальное голодание может довести до реанимации? Рассказывает врач
В последнее время многие блогеры и коучи по здоровому образу жизни предлагают переходить на интервальное голодание, при котором можно и лишние килограммы терять, и ни в чем себе не отказывать — даже в калорийных блюдах. Диетолог Королева объяснила, почему эта чудесная диета не только не работает, но еще и может вызывать катастрофические последствия для здоровья.
Диетолог Маргарита Королева объяснила, что интервальное голодание работает за счет того, что организм в какой промежуток времени перестает получать питательные элементы и вынужден тянуть их из внутренних резервов, задействуя и жировую массу.
В чем проблема интервального голодания?
- Действует только пока сидишь на диете, а потом килограммы возвращаются и еще несколько сверху.
- Организм изнашивается, не получая нужные микроэлементы, могут развиться патологии.
- Противопоказано беременным, детям, пенсионерам и людям с проблемным ЖКТ.
- Стимулирует образование камней в желчном пузыре, его можно вообще лишиться.
- При занятиях спорта будет разрушаться мышечная масса, что приведет к токсическому поражению печени. Это чревато реанимацией.
- Из-за таких качелей может развиться РПП вроде булимии и анорексии.
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