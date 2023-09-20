06:00, 20 сентября 2023
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Как избавиться от невыносимой боли в пояснице: 5 лучших упражнений
Жалобы на боль в пояснице можно услышать от человека абсолютно любого возраста, и чем он старше, тем чаще жалуется, потому что организм начинает хуже выполнять свои функции. Чаще всего боли в этой области спины связаны с теми или иными проблемами позвоночника или мышц. При этом своё состояние вполне можно облегчить в домашних условиях. Рассказываем, как именно.
По словам инструктора по лечебной физкультуре Мариинской больницы Ильи Тарасова, есть 5 весьма действенных упражнений, которые могут помочь справиться с болью в пояснице. При этом выполнять их можно в домашних условиях: как на кровати, так и на полу.
- Повороты коленей из стороны в сторону. Лягте на спину, разведите руки в стороны ладонями вверх, а ноги согните в коленях, сведя вместе колени и пятки. Наклоните колени вправо, а голову — влево и побудьте в таком положении 3–5 секунд. После этого вернитесь в исходное положение и проделайте то же самое в другую сторону. Выполните 7–10 повторений.
- Полумостик. Лёжа на спине, положите руки вниз и согните ноги, поставив пятки на ширину плеч. Поднимите таз в полумостик, постойте 3–5 секунд и опуститесь. И так 7–10 раз.
- Подъём рук и ног. Лягте, вытянув за головой руки. Поднимите их и ноги перед собой, подержите так 3–5 секунд и опустите. Нужны те же 7–10 повторений.
- Позы «коровы» и «кошки». Встаньте на четвереньки и выровняйте спину. Выгните спину вверх — это поза «кошки». А затем прогнитесь вниз, став «коровкой». И так 5 раз.
- Отжимания с прогибанием. Лягте на живот, согните руки, поставив ладони у плеч. Выпрямите руки и прогнитесь в области поясницы. Постойте так 3–5 секунд и вернитесь в исходное положение. Выполнить нужно 7–10 повторений.
Ранее мы рассказывали о лучших упражнениях, которые помогают расслабить позвоночник.