Как избежать сухости кожи зимой? Один крем не спасёт

Врач посоветовала в первую очередь носить зимой перчатки, даже если руки сильно не мёрзнут. Холодный воздух и низкая влажность сушат кожу рук, вызывая трещины и раздражение, пояснила Кондрахина в беседе с «Аргументами и фактами».

Вот что ещё посоветовала дерматовенеролог для защиты кожи зимой:

При умывании используйте пенки или молочко;

Не умывайтесь слишком горячей водой;

Пользуйтесь питательными и увлажняющими кремами с активным составом;

Пейте побольше воды жидкости восстановления влаги изнутри кожи;

Не забывайте увлажнять воздух в помещении;

Пользуйтесь кремом для рук и увлажняющими лосьонами для тела;

Наносите на кожу термальную воду в виде спрея. Она поддержит поддерживает водный и минеральный баланс кожи;

В течение дня наносите на губы гигиеническую помаду или бальзам.

Многие люди зимой принимают горячий душ. Это логично, ведь это быстрый и приятный способ согреться. Но на самом деле эта привычка губит кожу, подчеркнула Ирина Кондрахина. Подробнее о зимних правилах гигиены — здесь.