Здоровье
03:00, 27 декабря 2023
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Как избежать сухости кожи зимой? Один крем не спасёт

Кожа сильнее всего сушится не летом, а зимой, как ни странно. Всё дело в центральном отоплении. Из-за него уровень влажности в помещениях может падать до 10%, хотя нормой считается 40–60%. В итоге на коже появляется шелушение. Особенно страдает чувствительная кожа. И одним увлажняющим кремом проблему не решить, нужен комплексный подход, рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Кондрахина.

Как избежать сухости кожи зимой? Один крем не спасёт
© freepik

Врач посоветовала в первую очередь носить зимой перчатки, даже если руки сильно не мёрзнут. Холодный воздух и низкая влажность сушат кожу рук, вызывая трещины и раздражение, пояснила Кондрахина в беседе с «Аргументами и фактами».

  • Вот что ещё посоветовала дерматовенеролог для защиты кожи зимой:
  • При умывании используйте пенки или молочко;
  • Не умывайтесь слишком горячей водой;
  • Пользуйтесь питательными и увлажняющими кремами с активным составом;
  • Пейте побольше воды жидкости восстановления влаги изнутри кожи;
  • Не забывайте увлажнять воздух в помещении;
  • Пользуйтесь кремом для рук и увлажняющими лосьонами для тела;
  • Наносите на кожу термальную воду в виде спрея. Она поддержит поддерживает водный и минеральный баланс кожи;
  • В течение дня наносите на губы гигиеническую помаду или бальзам.

Многие люди зимой принимают горячий душ. Это логично, ведь это быстрый и приятный способ согреться. Но на самом деле эта привычка губит кожу, подчеркнула Ирина Кондрахина. Подробнее о зимних правилах гигиены — здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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