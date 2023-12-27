Как избежать сухости кожи зимой? Один крем не спасёт
Кожа сильнее всего сушится не летом, а зимой, как ни странно. Всё дело в центральном отоплении. Из-за него уровень влажности в помещениях может падать до 10%, хотя нормой считается 40–60%. В итоге на коже появляется шелушение. Особенно страдает чувствительная кожа. И одним увлажняющим кремом проблему не решить, нужен комплексный подход, рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории, кандидат медицинских наук Ирина Кондрахина.
Врач посоветовала в первую очередь носить зимой перчатки, даже если руки сильно не мёрзнут. Холодный воздух и низкая влажность сушат кожу рук, вызывая трещины и раздражение, пояснила Кондрахина в беседе с «Аргументами и фактами».
- Вот что ещё посоветовала дерматовенеролог для защиты кожи зимой:
- При умывании используйте пенки или молочко;
- Не умывайтесь слишком горячей водой;
- Пользуйтесь питательными и увлажняющими кремами с активным составом;
- Пейте побольше воды жидкости восстановления влаги изнутри кожи;
- Не забывайте увлажнять воздух в помещении;
- Пользуйтесь кремом для рук и увлажняющими лосьонами для тела;
- Наносите на кожу термальную воду в виде спрея. Она поддержит поддерживает водный и минеральный баланс кожи;
- В течение дня наносите на губы гигиеническую помаду или бальзам.
Многие люди зимой принимают горячий душ. Это логично, ведь это быстрый и приятный способ согреться. Но на самом деле эта привычка губит кожу, подчеркнула Ирина Кондрахина. Подробнее о зимних правилах гигиены — здесь.