Как на самом деле «застужают» почки? Короткая куртка ни при чём

Обычно под застуженными почками имеют в виду инфекционные заболевания мочеполовой системы. Самые распространённые из них — цистит, пиелонефрит и гломерулонефрит. Симптомы у них похожи:

появляются боли в пояснице и внизу живота;

часто хочется в туалет по-маленькому;

мочеиспускание протекает с болями;

меняются цвет и запах мочи;

подскакивает температура;

отекают лицо и ноги.

Все эти заболевания напрямую не может вызывать сидение на холодном месте или неподходящая одежда, подчеркнула Зубова в беседе с «Газетой.ru». Реальная проблема — в общем переохлаждении организма. Если подморозить ноги, иммунитет ослабнет. Вирусы и бактерии начнут разноситься по телу и могут попасть в мочеполовую систему.

Переохладиться можно при самых разных обстоятельствах — купаясь в холодной воде или во время долгой прогулки. Однако иммунитет может ухудшиться и по другим причинам: курение и употребление спиртного, стрессы, неправильное питание, нездоровый сон и т. д.

Иногда за болезни почек принимают проблемы с мышцами и позвоночником. Отличить одно от другого нетрудно. Просто понаблюдайте, когда у вас появляются и когда исчезают боли в области поясницы. Если во время движения они усиливаются, а во время покоя стихают, почки ни при чём.

Одно из самых распространённых заболеваний почек — пиелонефрит. Что вызывает воспаление и как оно лечится — узнайте здесь.