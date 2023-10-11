Как на самом деле «застужают» почки? Короткая куртка ни при чём
Многие слышали от родителей, что в холодную погоду нельзя носить короткую куртку или мини-юбку, иначе застудишь почки. А ещё по той же причине нам с детства запрещали сидеть на холодном. На самом деле и то и другое — мифы. Почки хорошо спрятаны внутри брюшной области, поэтому навредить им холодом не так-то непросто. О том, как на самом деле воспаляются почки, рассказала врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.
Обычно под застуженными почками имеют в виду инфекционные заболевания мочеполовой системы. Самые распространённые из них — цистит, пиелонефрит и гломерулонефрит. Симптомы у них похожи:
- появляются боли в пояснице и внизу живота;
- часто хочется в туалет по-маленькому;
- мочеиспускание протекает с болями;
- меняются цвет и запах мочи;
- подскакивает температура;
- отекают лицо и ноги.
Все эти заболевания напрямую не может вызывать сидение на холодном месте или неподходящая одежда, подчеркнула Зубова в беседе с «Газетой.ru». Реальная проблема — в общем переохлаждении организма. Если подморозить ноги, иммунитет ослабнет. Вирусы и бактерии начнут разноситься по телу и могут попасть в мочеполовую систему.
Переохладиться можно при самых разных обстоятельствах — купаясь в холодной воде или во время долгой прогулки. Однако иммунитет может ухудшиться и по другим причинам: курение и употребление спиртного, стрессы, неправильное питание, нездоровый сон и т. д.
Иногда за болезни почек принимают проблемы с мышцами и позвоночником. Отличить одно от другого нетрудно. Просто понаблюдайте, когда у вас появляются и когда исчезают боли в области поясницы. Если во время движения они усиливаются, а во время покоя стихают, почки ни при чём.
Одно из самых распространённых заболеваний почек — пиелонефрит. Что вызывает воспаление и как оно лечится — узнайте здесь.