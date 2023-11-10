Как не подхватить вирус папилломы человека? Вас спасут 6 правил

Самый действенный метод профилактики — вакцинация. Причём прививку хорошо бы сделать ещё до начала половой жизни.

Часто носители ВПЧ даже не знают, что заражены, потому что вирус у них никак себя не проявляет. В итоге они забивают на безопасный секс и ведут беспорядочную половую жизнь. Выход в этом случае — уменьшить количество половых партнёров.

Правило номер три — обязательно пользоваться презервативом, причём с самого начала полового акта.

Вирус часто передаётся контактным путём, так что важно минимизировать повреждения кожи и слизистых. При травмах защитные свойства эпителия снижаются. Например, вирус может попасть в организм через ранку, появившуюся из-за неаккуратной депиляции, сказал Черников Life.

Болезнетворным бактериям противостоят «полезные», так что их должно быть в достаточном количестве. Этому способствует соблюдение личной гигиены.

Если у человека всё в порядке с иммунитетом, он может вылечиться от ВПЧ самостоятельно в течение двух лет после заражения. Так что важно повышать иммунитет, заключил врач.

Медики рекомендуют делать прививку от ВПЧ и после начала половой жизни. Более того, вакцинироваться можно, даже если уже болеешь. Почитайте объяснение врача, почему это важно.