Как не подхватить вирус папилломы человека? Вас спасут 6 правил
Раньше вирус папилломы человека (ВПЧ) считали исключительно косметическим дефектом. Однако теперь врачи точно знают, что он может вызывать рак, который проявляется не сразу после заражения, а через 10–15 лет. И хотя к онкологии приводят не все штаммы вируса, на всякий случай лучше вообще не сталкиваться с этим заболеванием. Акушер-гинеколог Алексей Черников рассказал, как это сделать.
Самый действенный метод профилактики — вакцинация. Причём прививку хорошо бы сделать ещё до начала половой жизни.
Часто носители ВПЧ даже не знают, что заражены, потому что вирус у них никак себя не проявляет. В итоге они забивают на безопасный секс и ведут беспорядочную половую жизнь. Выход в этом случае — уменьшить количество половых партнёров.
Правило номер три — обязательно пользоваться презервативом, причём с самого начала полового акта.
Вирус часто передаётся контактным путём, так что важно минимизировать повреждения кожи и слизистых. При травмах защитные свойства эпителия снижаются. Например, вирус может попасть в организм через ранку, появившуюся из-за неаккуратной депиляции, сказал Черников Life.
Болезнетворным бактериям противостоят «полезные», так что их должно быть в достаточном количестве. Этому способствует соблюдение личной гигиены.
Если у человека всё в порядке с иммунитетом, он может вылечиться от ВПЧ самостоятельно в течение двух лет после заражения. Так что важно повышать иммунитет, заключил врач.
Медики рекомендуют делать прививку от ВПЧ и после начала половой жизни. Более того, вакцинироваться можно, даже если уже болеешь. Почитайте объяснение врача, почему это важно.